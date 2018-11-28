‘Kırım’daki S-400’lerin Sayısını Arttırmaya Hazırlanıyoruz’

Rusya’nın Kırım yakınında Ukrayna’ya ait üç donanma gemisini mürettebatlarıyla birlikte alıkoymasının ardından tırmanan gerilim devam ediyor.

Son olarak bir Rus askeri yetkili Rusya’nın, Kırım Yarımadası’ndaki savunma gücünü daha fazla hava savunma füzesi konuşlandırarak arttıracağını bildirdi.

Interfax haber ajansına konuşan Rus güney askeri bölgesi sözcüsü Vadim Astafyev, Kırım’da bulunan üç S-400 füze sistemine bir yenisini ekleyeceklerini bildirdi.

Ukrayna ise gemilerinin Rusya müdahalesi sırasında Kırım yakınındaki konumunu yayınladı. Ukrayna’nın paylaştığı verilere göre gemiler müdahale sırasında uluslararası sularda görünüyor.

Putin’den ilk açıklama

Rusya Cumhurbaşkanı Putin, Kırım yakınlarında yaşanan ve iki komşu arasında daha büyük bir çatışmaya yol açmasından endişe edilen olayla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Putin, Karadeniz’deki gerilimden yeniden seçilmek isteyen Ukrayna Cumhurbaşkanı’nı sorumlu tutu.

Putin televizyonda yaptığı açıklamada gerilime Rusya sınır muhafızlarıyla irtibat kurmayı reddeden Ukrayna gemilerinin provokasyona neden olduğunu söyledi. Putin, gemilere “provokasyon” emrini siyasi puan kazanmak ve gelecek yıl yeniden Cumhurbaşkanı seçilmek isteyen Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun verdiğini öne sürdü.