‘Kırım’daki S-400’lerin Sayısını Arttırmaya Hazırlanıyoruz’

Rusya’nın Kırım yakınında Ukrayna’ya ait üç donanma gemisini mürettebatlarıyla birlikte alıkoymasının ardından tırmanan gerilim devam ediyor.
Son olarak bir Rus askeri yetkili Rusya’nın, Kırım Yarımadası’ndaki savunma gücünü daha fazla hava savunma füzesi konuşlandırarak arttıracağını bildirdi.
Interfax haber ajansına konuşan Rus güney askeri bölgesi sözcüsü Vadim Astafyev, Kırım’da bulunan üç S-400 füze sistemine bir yenisini ekleyeceklerini bildirdi.
Ukrayna ise gemilerinin Rusya müdahalesi sırasında Kırım yakınındaki konumunu yayınladı. Ukrayna’nın paylaştığı verilere göre gemiler müdahale sırasında uluslararası sularda görünüyor.
Putin’den ilk açıklama
Rusya Cumhurbaşkanı Putin, Kırım yakınlarında yaşanan ve iki komşu arasında daha büyük bir çatışmaya yol açmasından endişe edilen olayla ilgili ilk kez açıklama yaptı.
Putin, Karadeniz’deki gerilimden yeniden seçilmek isteyen Ukrayna Cumhurbaşkanı’nı sorumlu tutu.
Putin televizyonda yaptığı açıklamada gerilime Rusya sınır muhafızlarıyla irtibat kurmayı reddeden Ukrayna gemilerinin provokasyona neden olduğunu söyledi. Putin, gemilere “provokasyon” emrini siyasi puan kazanmak ve gelecek yıl yeniden Cumhurbaşkanı seçilmek isteyen Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun verdiğini öne sürdü.
Putin, Ukrayna gemilerinin Rusya ve Ukrayna arasında uluslararası sınır olarak tanınan Rusya’nın güney kara sularını ihlal ettiğini de öne sürdü. Bu iddia Ukrayna hükümetinin gemilerin başka yönden ilerlediği ve olay esnasında uluslararası sularda bulunduğu açıklamasıyla çelişiyor.
Erdoğan telefonla görüştü
Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz’de yaşanan gerilimin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’yla telefonda görüştü.
Erdoğan her iki lidere de sorunları diplomatik yollarla çözmeleri çağrısı yaptı.
Ankara’daki kaynaklar Erdoğan’ın konuyu Trump’la da görüştüğünü dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı yetkililerine göre her iki tarafı da ayrı ayrı dinleyen Erdoğan bölgede yaşanan gerilimin daha büyük ölçekli çatışmalara yol açmasından duyduğu kaygıyı dile getirdi.
ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker da Ukrayna’nın paylaştığı verileri değerlendirdi. Volker, Ukrayna gemilerinin Rusya sınır muhafızları tarafından alıkonuldukları sırada uluslararası denizcilik kurallarına uygun davrandığından şüphe duymaları için bir gerekçe olmadığını söyledi.
Volker “Ukrayna gemileri Odessa limanına dönerken Rus gemileri onları takip etti ve saldırdı” dedi.
Volker “Bu senaryoda güç kullanılmasıyla ilgili haklı bir gerekçe bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.
Volker henüz ABD’nin resmen konuyla ilgili bir yargıya varmadığını ancak Ukrayna’nın paylaştığı verilerin son derece açık olduğunu söyledi.
Karadeniz’deki Rusya-Ukrayna gerginliği özellikle Avrupa’da yakından takip ediliyor. Avrupa Birliği (AB) Rusya’dan Ukrayna’nın Karadeniz’e erişimini garanti altına almak için Kırım ve Rusya arasındaki Kerç Boğazı’nda geçiş özgürlüğünü sağlamasını istedi.
Estonya ise Kerç Boğazı yakınındaki Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili olarak Rusya’nın Talin Büyükelçisi’ni çağırdı.
Estonya, Rusya’dan gemileri ve mürettebatı derhal bırakmasını istedi.
Estonya Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukuka göre Rusya’nın diğer ülkelerin Kerç Boğazı’ndan geçecek gemilerinin rahatsız edilmeyeceğini garanti etmesi gerektiğini kaydetti.
Eski Sovyet Cumhuriyetleri’nden Estonya Kırım’da yaşanan olaylara sert tepki göstermişti.
Moskova’nın Kırım’ı ilhak etmesinin ardından sıranın kendilerine gelmesinden korkan Baltık ülkeleri endişeli.
Okuyucu Yorumları 0 yorum