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Kırım’ın İlhakı İstanbul’da Protesto Edildi

23.02.2020 22:42 | Son Güncelleme

Kırım Tatarları, Kırım’ın ilhakının 6’ncı yıldönümünde İstanbul’da düzenledikleri mitingde Rusya'yı protesto etti. Beyazıt Meydanı’nda toplanan Kırım Derneği üyesi bir grup, ellerindeki pankart ve dövizlerle Rusya aleyhine sloganlar attı

Kırım’ın İlhakı İstanbul’da Protesto Edildi

Kırım Tatarları, Kırım’ın ilhakının 6’ncı yıldönümünde İstanbul’da düzenledikleri mitingde Rusya'yı protesto etti. Beyazıt Meydanı’nda toplanan Kırım Derneği üyesi bir grup, ellerindeki pankart ve dövizlerle Rusya aleyhine sloganlar attı.

Protestoya katılanlardan Aliya Usenova, Kırım’da yaşananlarla ilgili VOA Türkçe’ye şunları söyledi:

“Tarih boyunca baktığımızda görüyoruz ki Rusya bizi yok etmeye çalışıyor. 1917’den bu yana Kırımlı Tatarlar göç dalgası şeklinde Kırım’dan gitmeye zorlandılar. Bunu, yerli halkı yok etme çabaları olarak gösterebiliriz. Şu anda da aynı şeyler devam ediyor. Kırım’da yaşayan akrabalarımız gözaltına alınıyor ve hapse atılıyorlar. Ayrıca Rus ordusuna katılmaları için de zorlanıyorlar. Eğer biz Kırım’ı kurtaramazsak ileride kurtarmaya gücümüz kalmayacak. Çünkü baskılar sürekli ve artarak devam ediyor. Benim isteğim şudur; Kırım Ukrayna’ya dönsün ve özgürce yaşamaya devam etsin. Çünkü biz Ukrayna’ya bağlıyken kendi örf ve adetlerimizi yaşayabiliyorduk. Kendi dilimizi, kendi kültürümüzü biliyorduk. Ama bu işgal başladığından beri biz böyle bir imkana sahip değiliz.”

Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği İstanbul Şube Başkanı Celal İçten, Rusya’nın Kırım’ı ilhakından sonra yaşanan sorunlarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Kırım Tatarları’nın karşı karşıya kaldığı sorunlardan birincisi seyahat özgürlüğüdür. Dünya ambargo uyguladığı için rahat seyahat edemiyorlar. İkincisi, işgalden sonra Rusya, Kırım’daki vatandaşları Rus vatandaşı olmaya zorluyor. Kendi dilimizde eğitim imkanını yasakladılar. Her şey Rusça. Eskiden, Sovyet zamanında rejim aleyhtarı olanlar ortadan kaybolduklarında aranıp bulunabildikleri yerler vardı. Hapse girerlerdi ya da sürgüne giderlerdi. Yani insanların sağlığından bir şekilde haber alınabiliyordu. Putin geldikten sonra ise 40’ın üzerinde delikanlımız ortadan kayboldu. Ne mezarları var ne de nerede oldukları belli.”

Ruslarla birlikte yaşamak istemediklerini belirten İçten, “Bizim İstanbul’da doğmamıza sebep Ruslardır. Biz Kırım Bahçesaraylıyız. Benim annem neden İstanbul’da doğsun? Babam neden Romanya’da doğsun? Neden vatanlarında doğmadılar? Biz topraklarımızdan kendi isteğimizle çıkmadık. Ama bir gün o topraklara geri döneceğiz” dedi.

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