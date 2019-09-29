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Kırım’ın ilk cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 16:16 | Son Güncelleme

Kırım’ın ilk Cumhurbaşkanı Yuri Meşkov, Moskova’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Kırım’ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Yuri Meşkov, 1 Eylül’de Türkiye’de bulunduğu sırada kalp krizi geçirmiş, ardından Rusya’nın başkenti Moskova’ya götürülerek burada tedavisine devam edilmişti.

Kırım’ın ilk Cumhurbaşkanı Yuri Meşkov, Moskova’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kırım’ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Yuri Meşkov, 1 Eylül’de Türkiye’de bulunduğu sırada kalp krizi geçirmiş, ardından Rusya’nın başkenti Moskova’ya götürülerek burada tedavisine devam edilmişti. Yuri Meşkov’un kızı Marianna Meşkov, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, 73 yaşındaki babasının tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Kırım’ın 1990’lı yıllarda Rusya’ya katılımı için politika yürüten Yuri Meşkov, 1994 ile 1995 yılları arasında Kırım yarımadasının cumhurbaşkanı oldu. Kırım’ın Rusya’ya bağlanması için politika yürüten Meşkov, görevinden azledilince Rusya’ya kaçmıştı. Rusya’nın beş yıl önce düzenlediği Ukrayna’ya bağlı özerk yönetim olan Kırım’ın yasa dışı ilhakının önünü açan sözde referandumda Kırım’ın Rusya’ya bağlanması yönünde karar çıkmış ama uluslararası toplum tarafından geçersiz görülmüştü.

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