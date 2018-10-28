HABER

Kırımlı 16 yaşındaki Viktoria güzellik tacını taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 13:34 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması'nın birincisi Kırımlı 16 yaşındaki Viktoria Cherkassata oldu. Viktoria Cherkassata, Türkiye'ye ilk defa geldiğini ve hayran kaldığını söyledi. Kemer'de bu yıl 1'incisi düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması'nın finali yapıldı. 23 ülke güzelinin katıldığı yarışmada finalistler ilk olarak geleneksel kıyafetleriyle boy gösterdi.

Kraliçe adayları daha sonra sahneye kürk ve bikiniyle çıktı. Bikinileriyle sahnede dans hünerlerini de gösteren güzeller gece elbiseleriyle de sahneye çıkarak jürinin açıklayacağı sonucu beklemeye başladı.

Kırımlı Viktoria güzellik tacını taktı

1 / 9

Jüri ilk olarak Global Model of The World yarışmasının 'Bikini güzeli'ni açıkladı. Bu dalda birinciliği Miss Balkan Vanja Komatina elde etti.
2 / 9

Daha sonra yarışmanın ilk üçü açıklandı. Yarışmanın 1'incisi üniversite öğrencisi Kırımlı Viktoria Cherkassata oldu.
3 / 9

Kırım güzeli sevincine hakim olamazken, yarışmanın birincisini ilk kutlayan ise rakipleri oldu.
4 / 9

Yarışmanın ikincisi Romanya adına katılan 27 yaşındaki Ioana Filimon, 3'üncüsü Baltık adına katılan 19 yaşındaki Vlada Gavrichko oldu.
5 / 9

Yarışmanın ardından objektif karşısına çıkan Viktoria Cherkassata, Türkiye'ye ilk defa geldiğini ve hayran kaldığını söyledi.
6 / 9

Lisede öğrenimine devam eden Viktoria Cherkassata, gelecekte de modellikte tanınan kişiler arasında olmaya çalışacağını söyledi.
7 / 9

Lisede öğrenimine devam eden Viktoria Cherkassata, gelecekte de modellikte tanınan kişiler arasında olmaya çalışacağını söyledi.
8 / 9

9 / 9

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Viktoria Cherkassata Global Model of The World Güzellik Yarışması Antalya Kemer

En Çok Okunan Haberler

İki yıl boyunca kızına tecavüz etmiş! Ses kayıtları ortaya çıktı

İki yıl boyunca kızına tecavüz etmiş! Ses kayıtları ortaya çıktı

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Kıbrıs'a gittikçe yaklaşıyor mu? Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Türkiye Kıbrıs'a gittikçe yaklaşıyor mu? Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Valilikten çok kritik uyarı: Karda mahsur kalmamak adına...

Valilikten çok kritik uyarı: Karda mahsur kalmamak adına...

Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: Cumhuriyetin kazanımları vazgeçilmez değerlerimizdir

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: Cumhuriyetin kazanımları vazgeçilmez değerlerimizdir

Tahmazoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nı kutladı

Tahmazoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nı kutladı

Cumhuriyeti işaret diliyle kutladılar

Cumhuriyeti işaret diliyle kutladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.