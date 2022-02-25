Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova gözyaşlarıyla anlattı: Belki de son yayınımız, şereflice ölürüz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün sabah saatlerinde Ukrayna'nın birçok noktasını koordineli bir şekilde hedef alan askeri operasyonun düğmesine basmıştı.

Rusya'nın yoğun saldırıları ikinci günde de devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 4.20'den sonra (TSİ 5.20) art arda patlama sesleri geliyor.

Haber ajanslarından gelen bilgilere göre aynı saatlerde ülkenin genelinde yeniden bir bombardıman başladı. Ukrayna'da Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Malyar, Ukrayna ordusunun, sayısal olarak az olmasına rağmen, dört cephede mevzileri savunduğunu bildirdi. Ayrıca, Rus kuvvetlerinin günün ilerleyen saatlerinde başkent Kiev'in hemen çevresindeki bölgelere gireceği uyarısında bulundu. Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev’e doğru hareket ettiğini bildirdi.

GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Bununla birlikte Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova da Twitter'da ülkede yaşanan sıcak gelişmeleri anbean aktarıyor. Ukrayna'da yaşayan gazeteci Khalilova, 'Ölümün gölgesinden herkese merhabalar' diyerek yaşanan son durumla ilgili hangi noktada olduklarını gözyaşlarıyla anlattı.

''KORKARAK YAŞAMAKTANSA ŞEREFLİCE ÖLMEK DAHA GÜZEL''

Khalilova, ''Arkadaşlar savaşın içinden merhaba. Belki bu sizinle son yayınımız olur. Çünkü başkent Kiev sürekli vuruluyor. Hükümet yetkilileri insanları sığınağa gitmeleri konusunda çağrılarda bulunuyor. 21. asırda 1941'in karanlığını yaşıyoruz ama biz buradayız. Korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzel. Ruslar Ukraynalıların arabalarını ele geçirip Kiev'e girmeye çalışıyor. Ukraynalılar işgalcilere karşı direniyorlar. Avrupa'nın göbeğinde bir ülke resmen işgal ediliyor. Kafasını kuma gömmüş dünya ise sadece kınamakla meşgul. Ama bir gün gelecek onların da başkenti işgal edilecek. O zaman anlayacaklar ama geç olacak'' ifadelerini kullandı.

