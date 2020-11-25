Kirin 9000 henüz bitmedi: Huawei P50 özellikleri ile şaşırttı!

Huawei P50 için henüz erken olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bunu, Huawei'nin Huawei Mate 40 serisini yeni tanıtmış olmasından dolayı söylüyor da olabilirsiniz. Ancak sızıntılara göre Huawei, P50 serisinin üzerinde çalışmaya çoktan başladı bile. Sızıntılar sadece Çinli şirketin çalışmalara başladığını söylemedi. Güney Kore'den gelen yeni bir sızıntı, Huawei P50 özelliklerine dair de birkaç önemli ipucu verdi.

İŞTE SIZDIRILAN HUAWEİ P50 ÖZELLİKLERİ

Huawei P50 özellikleri yeni bir sızıntı rapor aracılığıyla ortaya çıktı. Kore merkezli rapordaki iddialara göre, Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonu 5G destekli Kirin 9000 işlemcisi ile gelecek. Böylece telefon, Mate 40 Pro ile aynı işlemciyi paylaşacak. Burası oldukça önemli zira Huawei'nin ABD yaptırımları sonrası Kirin işlemci üretiminde aksaklık yaşayacağı, Mate 40 ailesinin de Kirin işlemcili son Huawei serisi olacağı söyleniyordu. Sızıntılardan anlaşılan o ki böyle bir durum söz konusu değil.

KİRİN 9000 İŞLEMCİLİ P50'NİN EKRANI İKİ ŞİRKETTEN

Huawei P50 ekranı için de sızıntılar birkaç bilgi paylaştı. Paylaşılan iddialara bakılırsa P50'nin OLED ekranı LG Display ve Samsung Display tarafından tedarik edilecek. Üstelik yayınlanan sızıntı rapora göre her iki firma da Huawei'ye OLED ekran tedariği sağlayabilmek için hazır. Huawei P50'nin 2021 yılında tanıtılması bekleniyor.

