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Kırışık giderici doğal tarifler

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Cilt, yıllar geçtikçe insan doğası gereği kendiliğinden ya da dış etkenlere maruz kalarak bazı değişikliklere uğrayabiliyor. Bu değişiklikler de belirli yaşlardan sonra aynalarla barışık kalmanıza engel olabiliyor. Fakat zamanla gerçekleşen deri yapısındaki değişimi, evinizde kendiniz de kolayca uygulayabileceğiniz yöntemler ile geciktirmenin mümkün olduğunu biliyor muydunuz?

Kırışık giderici doğal tarifler

İnsan cildi, zamanla incelme, kuruma, deri elastikiyetinin azalması ile gevşeme, kırışıklık ve kahverengi lekeler gibi bazı sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Derinin altında bulunan kolajen ve elastin miktarının azalması gibi durumlar da deride kırışıklıklara davetiye çıkarıyor. Bu sorunlara kapınızı kapatabilmek için kolayca dikkat edebileceğiniz bazı önemli noktalar ve uygulayabileceğiniz yöntemler bulunuyor.

1. OLUMSUZ DIŞ ETKENLERDEN UZAK DURUN

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Stres, dengesiz ve yetersiz beslenme, hava kirliliği, sigara ve alkol kullanımı, güneş ışınlarına maruz kalmak gibi durumlar; deriyi yaşlandıran, kırışıklıklara neden olan dış etkenlerden bazılarıdır. Özellikle cildinizi güneş ışınlarına maruz bırakmak, onu çok daha hızlı biçimde yaşlandırıp deforme edebilir. Bu durumla karşılaşmamak için güneşin en zararlı ışınları yaydığı saatlerde gölgede kalmak cildinizde faydalı sonuçlar doğurur. Güneşin tam tepede olduğu öğlen saatleri yerine, sabah ya da öğleden sonra dışarı çıkabilirsiniz.

2. ARGAN YAĞI

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Cildinizdeki kırışıklıkların oluşumunu yavaşlatmak istiyorsanız argan yağının mucizevi gücüyle tanışın! Argan yağı, içeriğinde bulunan E vitamini gibi bileşikler sayesinde cilde sağladığı sayısız fayda ile bilinir. Kırışıklıkların yanı sıra cilt lekeleri gibi sorunlara da iyi gelir. Fakat dikkat etmeniz gereken bir durum var; Cildiniz için kullanacağınız argan yağı, soğuk sıkım yöntemiyle elde edilmiş olmalı. Argan yağını işte şu şekilde kullanabilirsiniz:

Soğuk sıkım argan yağından çok az bir miktar parmaklarınıza alın.
Argan yağı ile cildinize aşağıdan yukarı doğru ilerleyerek masaj yapın.
Bunu rutin haline getirerek düzenli biçimde uygulamaya devam edin.

3. ALOE VERA BİTKİSİ

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Aloe vera, uzun yıllardır cilt problemlerinin tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Aloe vera maskesi uygulamak, kırışıklıklar için başvurulabilecek etkili yöntemlerden birisidir. Aloe vera jeli ile maske uygulandığında ciltte kolajen üretimi artıp kırışıklık görünümü azalır. Aloe vera maskesini şu şekilde uygulayabilirsiniz;

Aloe vera bitkisinden bir yaprak alın ve bir yüzünün kabuğunu, bıçak yardımıyla ince ince soyun.
Yaprağın içindeki jeli bir kaseye sıyırın.
Daha sonra ayırdığınız aloe vera jelini yüzünüze uygulayarak 10 dakika bekletin.
Cildinizi soğuk su ile durulayın.

4. YUMURTA AKI MASKESİ

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Yumurta akıyla yapılan maskelerde cildinize doğal bir gerginlik sunar. Düzenli kullandığınızda, yumurta akının bu özelliğinden faydalanarak kırışıklıkları azaltmak mümkün. Maskenizi şu şekilde hazırlayabilirsiniz:

Bir yumurta akı, bir tatlı kaşığı zeytinyağı ve üç damla limonu karıştırın.
Karışımı cildinize yukarı doğru masaj yaparak uygulayın.
Kuruyana kadar bekleyin ve soğuk suyla yıkayın.

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