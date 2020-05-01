Kırışık giderici doğal tarifler

İnsan cildi, zamanla incelme, kuruma, deri elastikiyetinin azalması ile gevşeme, kırışıklık ve kahverengi lekeler gibi bazı sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Derinin altında bulunan kolajen ve elastin miktarının azalması gibi durumlar da deride kırışıklıklara davetiye çıkarıyor. Bu sorunlara kapınızı kapatabilmek için kolayca dikkat edebileceğiniz bazı önemli noktalar ve uygulayabileceğiniz yöntemler bulunuyor.

1. OLUMSUZ DIŞ ETKENLERDEN UZAK DURUN

Stres, dengesiz ve yetersiz beslenme, hava kirliliği, sigara ve alkol kullanımı, güneş ışınlarına maruz kalmak gibi durumlar; deriyi yaşlandıran, kırışıklıklara neden olan dış etkenlerden bazılarıdır. Özellikle cildinizi güneş ışınlarına maruz bırakmak, onu çok daha hızlı biçimde yaşlandırıp deforme edebilir. Bu durumla karşılaşmamak için güneşin en zararlı ışınları yaydığı saatlerde gölgede kalmak cildinizde faydalı sonuçlar doğurur. Güneşin tam tepede olduğu öğlen saatleri yerine, sabah ya da öğleden sonra dışarı çıkabilirsiniz.

2. ARGAN YAĞI

Cildinizdeki kırışıklıkların oluşumunu yavaşlatmak istiyorsanız argan yağının mucizevi gücüyle tanışın! Argan yağı, içeriğinde bulunan E vitamini gibi bileşikler sayesinde cilde sağladığı sayısız fayda ile bilinir. Kırışıklıkların yanı sıra cilt lekeleri gibi sorunlara da iyi gelir. Fakat dikkat etmeniz gereken bir durum var; Cildiniz için kullanacağınız argan yağı, soğuk sıkım yöntemiyle elde edilmiş olmalı. Argan yağını işte şu şekilde kullanabilirsiniz: