Kırışıklık karşıtı doğal maske tarifleri

Cildin kırışık gözükmesini engelleyen bileşenler kolajen ve elastindir. Fakat yaş ilerledikçe

üretim miktarınız düşer ve bu da kırışıklığa sebep olur. 20 yaşınızdan itibaren her yıl %1

azalarak üretiminiz devam eder.

Cildinize düzenli bakım yapmadığınız, güneşten korumadığınız ve beslenmenize özen

göstermediğiniz süreçte kırışıklıklarınız daha erken yaşlarda oluşacaktır.

Kırışıklıkları önlemenin ilk yolu cildinizi korumaktır fakat oluşan kırışıklıkların giderilmesi

ancak doğal maskeler ile gerçekleştirilebilir. Bu maskeleri düzenli bir şekilde kullanırsanız

daha sağlıklı bir cilt görünümü elde edebilirsiniz.

Aşağıda tarifleri verilecek doğal maskelerin bir anda etkisini göstermesini beklemeyin.

Düzenli kullanımla 4-5 haftada etkisini fark edebileceğiniz bu maskeler uzun soluklu kullanım

gerektirir. Daha kısa sürede bir önlem almak istiyorsanız lazer tedavisi, kimyasal peeling,

botox gibi seçeneklere yönebilirsiniz.

Parlaklık etkisi ile yoğurt maskesi

Yoğurt maskesi cildinizin üst katmanını temizler ve nemlendirir. Geniş gözeneklerin

daralmasını sağlar ve cildinize doğal bir parlaklık verir. Düzenli kullanım ile kırışıklıkların

çıkmasını önler ve derinleşen kırışıklık görüntüsünü uzaklaştırır. Kuru cilt tipine uyuyorsanız

bu maske sizin için çok uygundur. Daha yağlı bir cildiniz varsa içerisine 4-5 damla limon suyu

ekleyebilirsiniz.