Kırışıklık karşıtı doğal maske tarifleri

Cildin kırışık gözükmesini engelleyen bileşenler kolajen ve elastindir. Fakat yaş ilerledikçe
üretim miktarınız düşer ve bu da kırışıklığa sebep olur. 20 yaşınızdan itibaren her yıl %1
azalarak üretiminiz devam eder.
Cildinize düzenli bakım yapmadığınız, güneşten korumadığınız ve beslenmenize özen
göstermediğiniz süreçte kırışıklıklarınız daha erken yaşlarda oluşacaktır.
Kırışıklıkları önlemenin ilk yolu cildinizi korumaktır fakat oluşan kırışıklıkların giderilmesi
ancak doğal maskeler ile gerçekleştirilebilir. Bu maskeleri düzenli bir şekilde kullanırsanız
daha sağlıklı bir cilt görünümü elde edebilirsiniz.
Aşağıda tarifleri verilecek doğal maskelerin bir anda etkisini göstermesini beklemeyin.
Düzenli kullanımla 4-5 haftada etkisini fark edebileceğiniz bu maskeler uzun soluklu kullanım
gerektirir. Daha kısa sürede bir önlem almak istiyorsanız lazer tedavisi, kimyasal peeling,
botox gibi seçeneklere yönebilirsiniz.
Parlaklık etkisi ile yoğurt maskesi
Yoğurt maskesi cildinizin üst katmanını temizler ve nemlendirir. Geniş gözeneklerin
daralmasını sağlar ve cildinize doğal bir parlaklık verir. Düzenli kullanım ile kırışıklıkların
çıkmasını önler ve derinleşen kırışıklık görüntüsünü uzaklaştırır. Kuru cilt tipine uyuyorsanız
bu maske sizin için çok uygundur. Daha yağlı bir cildiniz varsa içerisine 4-5 damla limon suyu
ekleyebilirsiniz.
Malzemeler
1 çay kaşığı sade yoğurt
1 çay kaşığı bal
Yarım çay kaşığı portakal suyu
Yarım muz
Muzu bir çatal yardımıyla ezin ve içerisine tüm malzemeleri ekleyerek karıştırın. Masaj
yaparak yüzünüze uyguladığınız maskeyi 15 dakika bekletin. Daha sonra ılık bir suyla yüzünü
durulayın ve isterseniz üzerine nemlendirici sürün. Cildiniz kuru ise haftada 2 kez bu maskeyi
uygulayabilirsiniz.
Leke ve kırışıklık karşıtı limon maskesi
Cildi sıkılaştırıcı etkiye sahip limon aynı zamanda leke görünümünü hafifletir. Özellikle
karbonat ile beraber kullanımında peeling etkisi yaratır ve kırışıklıklara karşı adeta savaş
açar. Yağlı cilde sahip kişiler bu maskeyi haftada 1 kez uygulayabilir.
Malzemeler
Yarım limon suyu
2 tatlı kaşığı karbonat
Limon suyunu ve karbonatı daha kıvamlı hale gelecek şekilde karıştırın. Ardından oluşan o
yoğun kıvamlı kremi yüzünüze ve boynunuza masaj yaparak sürün. Yüzünüzde 10 dakika
beklettikten sonra ılık su ile durulayın.
Bu noktada dikkat edilmesi gereken yer limonun asidik özelliğidir. Maske kuru cilt tipine
sahip kişiler için uygun değildir, tahriş edebilir. Aynı zamanda maske uygulamasından sonra
güneşe çıkmamaya özen gösterin. Zira limon cildinizi güneşe hassas bir hale getirir.
Besleyici badem maskesi
Cilt sağlığınız için E vitamini, lif, demir, çinko, folik asit ve kalsiyum oldukça önemlidir. Yorgun
cildinizi canlandırmak, parlaklık vermek ve kırışıklıklara karşı önlem almanız açısından badem
maskesi oldukça önemli bir yerdedir.
Malzemeler
1 avuç badem
Yarım kase süt
Bademlerinizi bir gece önceden süt içinde bekletin. Ardından kabuklarını soyun. Bir gece süt
içerisinde beklediği için bu işlem oldukça kolay olacaktır. Ardından kıvama gelene kadar
rondodan geçirin. Yüzünüze masaj yaparak sürün ve 20-30 dakika arasında bekletin. Ilık su ile
yüzünüzü durulayın.
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