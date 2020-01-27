HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kırışıklıklar nasıl yok edilir? İşte kırışıklık karşıtı 4 tüyo

Kırışıklıklar nasıl yok edilir? İşte kırışıklık karşıtı 4 tüyo

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

Kırışıklıklar yaşlanma belirtileri arasında şüphesiz ki ilk sıralarda geliyor. Farklı faktörlerle ortaya çıkan kırışıklıklar bir çok kişi için sorun haline gelebiliyor. Peki kırışıklıkları engellemek mümkün mü? İşte kırışıklıkları engellemeye yardımcı olacak bazı yolların olduğunu söyleyen Estetik Hekimi Dr. Metehan Özgür kırışıklıkları yok etmek için daha fazla balık ve yeşil renkli besinler tüketilmesi gerektiğini söyledi. Dr. Özgür, ayrıca c vitaminin cildi gençleştirdiğinin altını çizdi.

Kırışıklıklar nasıl yok edilir? İşte kırışıklık karşıtı 4 tüyo

Daha Fazla Balık Tüketin: Balık tüketimiyle alınan omega 3 yağ asitleri; ton balığı, somon, uskumru, alabalık gibi. Balıklarda oldukça zengin olarak bulunur. Bu yağ asitleri vücut için faydalı olmalarının yanı sıra cildi besler ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. Cildin genç, dolgun ve diri görünmesini sağlar.

Yeşil Renkli Besinler: A vitamini cilt için önemli bir vitamindir. Çünkü cilt hücrelerinin güçlenmesini sağlar ve cildi daha canlı ve parlak görünüme kavuşturur. Brokoli, ıspanak, pazı, kabak, maydanoz, pırasa, bezelye gibi. Besinler A vitamini açısında zengindir.

C Vitamini Cildi Gençleştiriyor: Mükemmel etkilere sahip olan C Vitamini cilt lekeleriyle savaşmaya yardımcı olur, kolojen üretimini arttırarak cilde daha genç bir görünüm kazandırır, cilt yüzeyini güçlendirir ve cildi yumuşatıp daha canlı görünüm verir. Cilt tonunu da düzenleyen C Vitamini yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasını da geciktirir. Bu vitamin için Portakal, limon, kivi, mandalina, çilek, kavun, yeşil biber, rezene gibi. Besinler tüketebilirsiniz.

Tekrarlayan Mimik Hareketlerinden Kaçının: Gözleri kısarak bakma, kaş çatma, kaş kaldırma gibi. Sürekli tekrarlanan yüz hareketleri ciltte çizgiler oluşmasına neden olur. Ayrıca yüz kaslarının gereğinden fazla çalışmasına sebep olur. Bu nedenle bu tür mimik hareketlerinden kaçınılmalıdır. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Her grip domuz gribi değildirHer grip domuz gribi değildir
Kanser tedavisinde öyle bir etkisi var ki...Kanser tedavisinde öyle bir etkisi var ki...
Kışın hastalıklara birebir ıhlamurun faydaları nelerdir?Kışın hastalıklara birebir ıhlamurun faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırışıklık Cilt Yüz

En Çok Okunan Haberler

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kronik ağrılara dikkat! Soğuk havalar tetikliyorsa...

Kronik ağrısı olanlar dikkat! Soğuk havalar tetikliyorsa...

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Türkiye'de 2019'da 2 yeni cüzzam vakası görüldü

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Türkiye'de 2019'da 2 yeni cüzzam vakası görüldü

Kanser tedavisinde zerdeçalın öyle bir etkisi var ki...

Kanser tedavisinde öyle bir etkisi var ki...

Kanser tedavisinde ozon yöntemi işe yarıyor mu?

'Kanserde hiçbir ilaç bunun kadar güçlü değil'

Mide ağrısı nedenleri nelerdir? Mide ağrısı için ne yapmalı?

Midenizdeki ağrının sebebi bu olabilir!

Coronavirus nedir? Coronavirus tehdidine karşı ne yapılabilir?

Tehlike büyük ama önlemler basit! O virüsten nasıl korunuruz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.