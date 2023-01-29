Kırışıklıkları tamamen geçiren doğal botoks yöntemini paylaştı! "İğrenç ama işe yarıyor"

Botoks uygulamalarının yanlış yapılması mimiklerin kaybolmasına yol açarak ifadesiz bir görünüm yaratabiliyor. Bu nedenle birçok kadın botoks yaptırma konusunda kararsızlık yaşıyor. Ancak her evde bulunan çöpe attığımız bir meyvenin kabuğunun düzenli kullanımda mucizeler yarattığı paylaşıldı.

Alayna Ryan, TikTok'ta paylaştığı videoda çıplak yüzünün her yerine muz kabuğu sürüyor ve bunun Botox ile aynı faydalara sahip olacağına söz veriyor. Kısa zaman içerisinde viral olan bu güzellik tüyosu binlerce beğeni aldı.

"İĞRENÇ AMA İŞE YARIYOR!"

Ryan, "Tamam gerçekten iğrenç ama işe yarıyor! Yıllardır yaptığım şey bu ve iğrenç ama doğal botoks. Muz kabuğunun içi kırışıksız bir cilt sağlıyor!” İzleyiciler, TikTok'ta #bananabotox hashtag'ini kullanarak kendi deneyimlerini çekici trendle paylaşıyor.

15-20 DAKİKA BEKLETİN

Başka bir viral TikTok videosunda @jnitav kullanıcısı aynı yöntemi denedi. Muzun cildimiz için ne kadar faydalı olduğundan bahsetti. Daha sonra izleyicilere, cildinizi soğuk suyla durulamadan ve nemlendirmeden önce, kabuğun kalıntılarını yüzlerinde 15 ila 20 dakika bekletmelerini söyledi.

MUZUN CİLDE OLAN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Muzların, kızarıklığı azaltmaya, gözenekleri sıkılaştırmaya ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek "tanenler" adı verilen bir şey içerdiğini açıkladı.

Yine de, kas seviyesinde çalıştığı için Botox'un yerini alacak bir şey bulmak zordur. Dr. Mislankar, "Bununla birlikte, Botox, yüzümüzdeki kırışıklıkların görünümünü önlemek ve azaltmak için önemli ölçüde daha derin olan bir kas seviyesinde çalışır ve bu nedenle, bu tür topikal içerik maddelerinin etkileriyle gerçekten karşılaştırırsak, böyle bir etkiye sahip olma olasılığı daha düşüktür.” dedi.

BU YÖNTEMİ YILLARDIR UYGULAYANLAR VAR

Birkaç sosyal medya kullanıcısı, muz kullanmanın ciltlerinde gerçek faydalar gördüklerini söyledi. Bir kadın, daha genç görünmek umuduyla meyveyi 75 yıldır cildinde kullandığını iddia etti. Kullanıcı, “Bunu 75 yıldır yapıyorum” dedi. Bir başkası şöyle yazdı: "Singapur'dayken sokaktaki bir adamdan bir avuç içi okuması aldım, bana bunu yapmamı söyledi!!! Cildi kusursuzdu ve yemin ederim 70'in üzerindeydi.

