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'Kırk surat' lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 14:30 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 140 kilo esrar ele geçirilirken, operasyonda uyuşturucu ticaretinden 8 yıldır aranan 'Kırk surat' lakaplı N.K.

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 140 kilo esrar ele geçirilirken, operasyonda uyuşturucu ticaretinden 8 yıldır aranan 'Kırk surat' lakaplı N.K. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesine bağlı kırsal Yorulmaz Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik dün 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil-03' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalarla 2011 yılından itibaren 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında arama kaydın bulunan ve 8 yıldır sürekli kılık değiştirerek firari olan 'Kırk surat' lakaplı N.K., mahalledeki bir evin bahçesinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

Mahallede yapılan aramada ise 4 bidon içerisindeki satışa hazır 140 kilo esrar ele geçirildi.

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