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Kırk yıl düşünseniz aklına gelmez: Doğal afrodizyak libidonuzu artırmayı garanti ediyor!

15.06.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar da erkekler de cinsel hayatlarına belli etmeseler de özen gösteriyor. Ancak cinsel ilişkiler hakkında konuşmak ülkemizde bir nevi tabu olduğu için çok fazla dile getirilmiyor. Cinselliğe karşı son zamanlarda isteksiz hissediyorsanız, harika önerimiz var. Şimdiye kadar muhtemelen duymadığınız beş doğal afrodizyak ile libidonuz tavan yapacak. Beslenme rutininize bu besinleri eklerseniz, sadece cinsel enerjiniz artmakla kalmaz aynı zamanda sağlığınızı da koruyacak.

Kırk yıl düşünseniz aklına gelmez: Doğal afrodizyak libidonuzu artırmayı garanti ediyor!

Herkesin cinsel dürtüsü farklıdır. Bazıları sakinleştirilmesi gereken çok yüksek bir cinsel enerjiye sahipken, diğerleri onu harekete geçirmek için libidolarını biraz tekmelemeye ihtiyaç duyar.

Genel olarak konuşursak, yaşlandıkça libido azalma eğilimindedir, ancak bu, yaşlı insanların veya libidosu azalmış kişilerin eğlenemeyeceği anlamına gelmez. Cinsel isteği artırmak için piyasada farklı ilaçlar bulunuyor. Ancak libidoyu yükseltmenin doğal yolları da var! En azından denemeye değer...

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İngiliz kaynakların verdiği önerilere göre ülkemizde sıklıkla tüketilen pekmez, kestane balı, arı sütü ve Mesir Macunu birer doğal afrodizyak. Cinsel enerjinin yanı sıra sağlıklı yaşam için de beslenme rutinlerine bu besinlerin eklenmesi gerektiğini vurguluyor.

LİBİDOYU UÇURAN DOĞAL AFRODİZYAKLAR

HARNUP PEKMEZİ

Harnup Pekmezi, harnuptan elde edilen şıradan yapılır. Şurup, macun veya reçel oluşturmak için taze ezilmiş meyve suyu, kabuklar, tohumlar ve sapların bir karışımıdır. Harnup pekmezinin yoğun olarak tüketildiği Balkanlar, Yunanistan ve Türkiye'de sabahları genellikle tahinle karıştırılarak ekmekle birlikte yenir.

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Kalsiyum, potasyum, magnezyum ve demirle doludur ve size gününüzü geçirmeniz için gereken enerjiyi verir. Libidoyu artırmanın ve erektil disfonksiyonun tedavisine yardımcı olmasının yanı sıra, sindirim sistemi için yararlı olan, Alzheimer'ı önlemeye yardımcı olan, kanser ve diyabetle mücadele eden ve hatta cilt sağlığını iyileştiren özellikler de içerir.

ARI SÜTÜ

Arı sütü, bal arıları tarafından salgılanan, larvaları ve yetişkin ana arıları beslemek için kullanılan bir maddedir. Aslında süt olmasa da kremsi beyaz renginden dolayı 'arı sütü' olarak bilinir. İnsanlar genellikle sabahları kahvaltıdan yaklaşık bir saat önce aç karnına alınan arı sütünü besin takviyesi olarak kullanırlar. Arı sütünün özellikle bal ve polen ile karıştırıldığında hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel isteği artırdığı ve performansı iyileştirdiği söylenmektedir.

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KESTANE BALI

Bal, farklı şekillerde ve türlerde karşımıza çıkabilir. Çiçek balı olduğu gibi kestane balı da bunlardan biridir. Kestane balı, nektarlarını ilkbaharın sonlarında veya yazın başlarında yalnızca üç hafta kadar açan kestane ağacı çiçeklerinden alan arılardan elde edilir. Kestane balı, koyu kırmızı renkte olma eğilimindedir, kristalleşmesi daha uzun sürer ve hafif acı bir tada ve kokuya sahiptir.

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Harika bir vitamin kaynağıdır ve tatlılığına rağmen kalorisi çok düşüktür. Günde iki veya üç yemek kaşığı kestane balının, özellikle yatmadan yaklaşık 3 saat önce cevizle birlikte alındığında erkeklerde ruh halini iyileştirdiği ve enerji verdiği bilinmektedir.

ÜZÜM PEKMEZİ

Üzüm şurubu ya da pekmezi, ezilmiş üzümlerden ve kaynatılmış, soğutulmuş ve kalın bir macun haline getirilmiş üzüm suyundan yapılır. İlave şeker içermez ve dölleyici sperm üretimini sağlayan bir hücre farklılaşma süreci olan spermatogenezi içeren kromla doludur.

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Akdeniz'deki bazı ülkelerde sertleştirilerek ceviz veya bademle servis edilen tatlı bir ikrama dönüştürülür. Sporcular, spor aktivitesine başlamadan önce enerji seviyelerini yükseltmek için pekmez tüketebilirken, ayrıca grip ve soğuk algınlığı tedavisinde veya annelerin doğumdan sonra iyileşmesine yardımcı olmak için kullanılabilir, ancak aynı zamanda doğal bir afrodizyak olarak da kullanılabilir.

MESİR MACUNU

İngiliz kaynaklara göre ülkemizin sevilen yiyeceklerinden mesir macunu da doğal afrodizyaklar arasında yer alıyor. Yurtdışında Sultan Ezmesi olarak bilinen Mesir Macunu, Manisa ili ile özdeşleşmiş durumdadır.

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Macun, safran, çemen otu, çörek otu, kakule, karanfil, hardal tohumu, ravent, zerdeçal, portakal kabuğu ve zencefil dahil 40'tan fazla bitki ve baharatın bir karışımından oluşuyor. Bu nedenle alerjiniz varsa tüketmeden önce dikkatli olun. Mesir Macunu, cinsel dürtünüzü geri kazanmayı garantileyen karışık bir afrodizyak çorbası gibidir. Buna ek olarak, bağırsak ve prostat sağlığını da iyileştirir.


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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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