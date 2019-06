Kırkağaç kavunu üreticinin yüzünü güldürecek

Cemil SEVAL - Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın uzun süre çürümeden kalabilmesi, sert kabuğu ve aromasıyla ünlü Kırkağaç kavunu hasat için gün sayıyor. Yaklaşık 45 bin ton rekoltenin beklendiği ilçede kavunların yüzde 35'lik kısmı ihraç edilecek, kalanı iç piyasada tüketilecek. Ziraat Odası Başkan Vekili Ziraat Mühendisi Muharrem Yalçın, "Eğer mevsim normal şekilde seyrederse bu yıl 'kavun yılı' diyebiliriz" dedi. İlçede kavun üretimiyle geçimini sağlayan çiftçiler, bu sezon alacakları ürün için gün sayıyor. 15 Ağustos'tan itibaren hasadın başlayacağı Kırkağaç'ta çiftçiler, özenle yetiştirdikleri kavunlarını Türkiye'nin çeşitli illerinde ve yurt dışı pazarında üreticilerle buluşturacak. İlçenin geçim kaynağı olan Kırkağaç kavunu hasadı öncesi tarlalarda çapalama ve sulama işlemleri devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde tarlalara gelen tarım işçileri öğlen kavurucu sıcağa kadar mesai yapıyor. YAKLAŞIK 45 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR Kırkağaç Ziraat Odası Başkan Vekili Ziraat Mühendisi Muharrem Yalçın, Türkiye genelinde ün yapan Kırkağaç kavununun, ele alındığı zaman hafif, içinin dolgun, çekirdek yatağının boş olduğunu, aromasıyla diğer kavunlardan ayrıldığını anlattı. Mevsimin normal düzeyde seyretmesi durumunda bu yılın kavun yılı olacağına dikkat çeken Yalçın, "Ekim alanı bu yıl 10-15 bin dekar arasında. Rekolteyi 45 bin ton civarında bekliyoruz. Bu ürünlerin yüzde 35'lik kısmı yurt dışına, geri kalan kısmı ise iç piyasaya gönderilecek" dedi. 'BU YIL KAVUN YILI DİYEBİLİRİZ' Kırkağaç kavununun büyük ilgi gördüğünu vurgulayan Yalçın, şöyle dedi: "Bunun en büyük sebeplerinden birisi bölgede en geç ekilen ve en geç hasadı yapılan kavun özelliğini taşıması. Kırkağaç kavunu ağustos ayının 15'inden sonra hasat yapılıyor. Birkaç yıldır yurt dışından talep olmuyordu ama bu yıl şimdiden siparişler oluşmaya başladı. Almanya, Hollanda gibi ülkelerden siparişler alınmaya başlandı. Bu da bizi sevindiriyor. Sebebi de şu, iç pazar zaten doyuyor kavunumuza, önemli olan yurt dışında da biraz ses getirebilmek. Şimdiden alınan siparişler nedeniyle kavun hasadı için adeta gün sayıyoruz. Çiftçilerimiz şu an için gidişattan gayet memnun. Eğer mevsimsel değişikler görülmez, yağmur yağmaz, sıcaklıklar artarsa bizim için daha iyi olacak. Çünkü kavun, yağmur suyunu sevmez. Sulamanın tamamen çiftçinin kontrolünün altında olması gerekir. Eğer mevsim normal şekilde seyrederse bu yıl 'kavun yılı' diyebiliriz. Toplam 90 günlük olgunlaşma süreci var. Şu an periyodun yarısına gelmiş vaziyetteyiz. En kısa sürede hasat edilip, üreticilerin önüne gelecek." 80 dekar tarlasında kavun üretim yapan evli ve iki çocuk babası Mustafa Yılmaz (45), "Geçen yıl yağışlardan dolayı kavunlarımız çok hastalık kapmıştı. Bu yıl ürünümüz gayet iyi. İhracat yaparak kavunlarımızı yurt dışı sofralarına da sunmak bize ayrı bir heyecan katıyor. Hasat için gün sayıyoruz" dedi. 55 yıldır kavun tarlasında çalıştığı söyleyen tarım işçisi Havva Somalı (67) da "Hava sıcak ama bu işi yapmaktan zevk alıyoruz. Bizim yetiştirdiğimiz, her birinde emeğimiz olan kavunların sofralara gittiğini görünce mutlu oluyoruz" diye konuştu.