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Kırkağaç'ta ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 20:06 | Son Güncelleme

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, zeytin ağaçlarına ve seralara zarar verdi.

Kırkağaç'ta ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı felç etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Manisa Valiliği ve Kırkağaç Kaymakamlığının uyarılarının ardından öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Özellikle Kırkağaç'ın Karakurt, İlyaslar, Bostancı, Işıklar ve Alifakı mahallelerinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, zeytin ağaçlarına ve bölgede kurulu olan seralara büyük hasar verdi.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediye ekipleri kapanan yolları açarken, tıkanan rögarları temizledi.

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Karakurt Mahallesi, Bostancı Mahallesi, Işıklar Mahallesi, İlyaslar Mahallesi ve Alifakı Mahallesinde şiddetli dolu yağışı meydana geldi. Özellikle zeytin ekili alanlarında dolu yağışı alan bölgelerde yaklaşık yüzde 50 oranında zarar meydana geldi.

"ZARARIN NE BOYUTTA OLDUĞU TESPİT EDİLEMEDİ"

Ayrıca sebze seralarında ve özellikle Karakurt bölgesindeki seralarda önemli derecede zarar meydana geldi. Zararın ne boyutta olduğu henüz tespit edilemedi. Fakat yarın Ziraat Odası Başkanlığımıza bağlı teknik ekiplerimiz bölgede bir zarar tespit incelemesi yapacak. İlçemizde zeytin hasadımız yeni başlamıştı.

Dolu yağışından zarar gören zeytin üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, üzüntülerini paylaşıyorum. Allah bir daha böyle afetleri hiçbir çiftçimize göstermesin. Bu afet bize bir kere daha tarım sigortasının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.

Değerli çiftçilerimize bundan sonraki üretim sezonlarında böyle afetlerde mağdur olmamaları için mutlaka tarım sigortalarını yaptırmalarını öneriyoruz"


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