Kırkağaç'ta ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı felç etti

Ayrıca sebze seralarında ve özellikle Karakurt bölgesindeki seralarda önemli derecede zarar meydana geldi. Zararın ne boyutta olduğu henüz tespit edilemedi. Fakat yarın Ziraat Odası Başkanlığımıza bağlı teknik ekiplerimiz bölgede bir zarar tespit incelemesi yapacak. İlçemizde zeytin hasadımız yeni başlamıştı.

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Manisa Valiliği ve Kırkağaç Kaymakamlığının uyarılarının ardından öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Özellikle Kırkağaç'ın Karakurt, İlyaslar, Bostancı, Işıklar ve Alifakı mahallelerinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, zeytin ağaçlarına ve bölgede kurulu olan seralara büyük hasar verdi.

Dolu yağışından zarar gören zeytin üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, üzüntülerini paylaşıyorum. Allah bir daha böyle afetleri hiçbir çiftçimize göstermesin. Bu afet bize bir kere daha tarım sigortasının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.

Değerli çiftçilerimize bundan sonraki üretim sezonlarında böyle afetlerde mağdur olmamaları için mutlaka tarım sigortalarını yaptırmalarını öneriyoruz"



