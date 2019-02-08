Kırkağaç'a beyaz örtü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki yüksek kesimleri etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü
Kırkağaç ilçesinde dün (perşembe) yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kar, ilçede hava sıcaklıklarının düşmesine neden oldu. Çiftlik Mahallesi Kuruca Mevkisi'nde, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreyi buldu. Kar yağan bölgeye gelen Kırkağaçlılar, beyaz örtünün tadını çıkardı. Özellikle çocuklar oyunlar oynadı.
Başından vurulmuş halde bulundu
'Dansçı yapacağız' diye kandırıp... Sonrası korkunç
Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...
Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş
'Suudi Arabistan Türkiye'yi engelledi'
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
NYT: 'Bir kurşun' ile tehdit etti
Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum