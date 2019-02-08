Kırkağaç'a beyaz örtü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki yüksek kesimleri etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü

Kırkağaç ilçesinde dün (perşembe) yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kar, ilçede hava sıcaklıklarının düşmesine neden oldu. Çiftlik Mahallesi Kuruca Mevkisi'nde, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreyi buldu. Kar yağan bölgeye gelen Kırkağaçlılar, beyaz örtünün tadını çıkardı. Özellikle çocuklar oyunlar oynadı.

