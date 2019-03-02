Kırkağaçlı öğrencilerden Doğubayazıt’a mektup

Milli Eğitim Bakanlığının desteklediği “e Twinning-Türkiye’den Doğubayazıt’a mektup var" adlı projeye dahil olan Kırkağaç Bakır Atatürk Hilmi Bakırlı Ortaokulu öğrencileri, Doğubayazıt’tan gelen mektuplara cevap yazdılar.

Kırkağaç Bakır Atatürk Hilmi Bakırlı Ortaokulu öğrencileri, “e Twinning-Türkiye’den Doğubayazıt’a mektup var" projesi kapsamında Doğubayazıt ilçesindeki öğrencilerle mektup arkadaşı oldu. İngilizce öğretmeni Pınar Ekinci öncülüğünde Doğubayazıtlı arkadaşlarına mektup yazan öğrenciler büyük heyecan yaşadılar. Doğubayazıt Halife Yusuf İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile mektuplaşan öğrenciler büyük sevinç yaşarken, yine proje öğretmeni Pınar Ekinci de meslektaşına yazdığı mektupla mutluluğunu dile getirdi. Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Bakır Atatürk Hilmi Bakırlı Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Pınar Ekinci, “Teknolojinin ilerlemesiyle mektup geleneği maalesef ortadan kalktı. Artık önemli günlerde sadece mesaj gönderiyoruz ve duygularımızı ifade etmek için emoji kullanıyoruz. Fakat mektup yazarken kısaltmalar kullanmadan yazım ve noktalamaya dikkat ederek yazmaları gerekmekte. Öğrenciler arasında ilk defa mektup alan öğrenciler bulunmakta ve heyecanla mektuplarına cevap bekliyorlar.

Kardeş okulumuzda mektupları ile birlikte bize hediyeler göstermişlerdi şimdi bizde onlara yöresel lezzetimiz olan mesir macununu hediye olarak gönderdik. Okulumuzca e-Twinning projelerini önemsiyoruz Projenin yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen Okul Müdürü Mehmet Ali Tok’a, okul müdür yardımcılarına ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Bu projede yer almaktan dolayı duyduğu heyecanı öğrencilerden Semra Yıldırım, “Bana ilk defa mektup gönderildi, bunun heyecanını yaşıyorum. Mektubu anlatan arkadaşım bana yaşadığı yerleri anlatmış, kendini tanıtmış, ailesinden bahsetmiş. İlk defa mektupla birisini tanımış oldum, bu beni çok mutlu etti. Bende onun mektubuna cevap verdim. Ailemden bahsettim, yaşadığım yeri anlattım. Şimdi o arkadaşımdan mektup bekliyorum, cevabı beklerken çok heyecanlanıyorum” dedi.

Yine projede yer alan öğrencilerden Ayşe Yılmaz ise “Öğretmenimizle birlikte mektup yazıyoruz. İlk kez mektup aldım ve çok heyecanlandım. Öğretmenime beni bu projeye dahil ettiği için çok teşekkür ederim. Mektup arkadaşım bana yaşadığı yerlerden bahsetmiş, hobilerini, fobilerini yazmış. Bende ona kendimden bahsettim. Gelecek mektubu sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.

Projenin amacı; çocukların mektuplaşmanın önemini daha iyi kavraması ve yazı becerilerini geliştirerek, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kaybolan mektuplaşma geleneğini sürdürmeleri.



