Kırkağaç'ta 2 bin 400 uzman erbaş görev yerlerine uğurlandı

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki 6'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında kursiyer olarak 20 haftalık eğitimlerinin tamamlayan 2 bin 400 uzman erbaş, törenle görev yerlerine uğurlandı.

Kırkağaç 6'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşların görev yerlerine dağıtımı için düzenlenen törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı AK Parti'li Yaşar İsmail Gedüz, bazı siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve uzman erbaşların yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kırkağaç 6'ncı Jandarma Alay Komutanı Albay Ahmet Sel, törenin açılış konuşmasını yapıp, görev yerlerine gidecek uzman erbaşlara yeni görevlerinde başarı diledi. Ardından, çeşitli dallarda dereceye giren uzman erbaşlara Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Manisa Valisi Ahmet Deniz tarafından çeşitli hediyeler verildi.