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Kırkağaç'ta 2 bin 400 uzman erbaş görev yerlerine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 19:22 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki 6'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında kursiyer olarak 20 haftalık eğitimlerinin tamamlayan 2 bin 400 uzman erbaş, törenle görev yerlerine uğurlandı.

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki 6'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında kursiyer olarak 20 haftalık eğitimlerinin tamamlayan 2 bin 400 uzman erbaş, törenle görev yerlerine uğurlandı.

Kırkağaç 6'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşların görev yerlerine dağıtımı için düzenlenen törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı AK Parti'li Yaşar İsmail Gedüz, bazı siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve uzman erbaşların yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kırkağaç 6'ncı Jandarma Alay Komutanı Albay Ahmet Sel, törenin açılış konuşmasını yapıp, görev yerlerine gidecek uzman erbaşlara yeni görevlerinde başarı diledi. Ardından, çeşitli dallarda dereceye giren uzman erbaşlara Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Manisa Valisi Ahmet Deniz tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Orgeneral Arif Çetin konuşmasına, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun sevgi ve selamlarını iletiyorum" diyerek başlayıp, "Tarihi şan ve şerefle dolu Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş yetiştiren 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığımızın bu önemli gününde sizlerle burda olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından komandolar çeşitli gösteriler sundu. Komandoların gösterisi tören alanını dolduranlar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Tören, geçit merasimi ile sona erdi. Törenin sonunda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, uzman erbaşların ailelerini kırmayıp, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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