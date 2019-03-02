Kırkağaç'ta acemi erler yemin etti

Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde acemi eğitimlerini tamamlayan 896 er törenle yemin etti. Türkiye'nin dört bir yanından Kırkağaç'a gelen asker aileleri törende duygusal anlar yaşadı.

Kırkağaç'taki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda 1999/1 tertip 896 acemi er için yemin töreni yapıldı. Törene; Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel, Kırkağaç Belediye Başkanı AK Partili Yaşar İsmail Gedüz, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ile daire amirleri katıldı. Jandarma Albay Ahmet Sel'in konuşmasının ardından Kırkağaç'ta daha önce acemiliğini yapan askerlerin babaları veya dedelerine ödüller verildi. Tören yemin eden acemi er ve komandoların gösteri yürüyüşüyle son buldu. Çocuklarını gururla izleyen aileler de tören sonunda çocuklarıyla kucaklaşıp duygu dolu anlar yaşadı.

