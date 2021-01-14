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Kırkağaç’ta çok sayıda hırsızlığın şüphelisi tutuklandı

14.01.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Kırkağaç’ta çok sayıda hırsızlığın şüphelisi tutuklandı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde son dönemde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı emniyet güçleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonrası çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen bir kişi çalınan malzemelerle birlikte yakalandı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde son dönemde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı emniyet güçleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonrası çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen bir kişi çalınan malzemelerle birlikte yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Önceki gün sabah saat 07.40 sıralarında Şair Eşref Mahallesi 99 Sokakta park halinde bulunan vinç üzerindeki pompa sökme mengenesinin çalınması üzerine Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri operasyon başlattı. Emniyet güçleri yaptıkları incelemeler sonrası tespit ettikleri Ç.Ü. (29)’yü yapılan başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakaladı. Ç.Ü’nün evinde yapılan aramalarda evin bahçe kısmında çalıntı malzemeler bulundu.
Ayrıca malzemeler arasında Hıdırağa Mahallesinde bulunan Kırkağaç Belediyesine ait düğün salonunun çatı malzemelerinin de olduğu tespit edildi.
Çalınan tüm malzemelere el koyan polis ekipleri, malzemeleri muhafaza altına aldı. Gözaltına alınan Ç.Ü., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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