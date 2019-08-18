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Kırkağaç'ta kavun hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 13:03 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, coğrafi işaretleme alarak patentli olarak yetiştirilen ünlü Kırkağaç kavununun hasadına başlandı.

Kırkağaç'ta kavun hasadı başladı

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, coğrafi işaretleme alarak patentli olarak yetiştirilen ünlü Kırkağaç kavununun hasadına başlandı.
Kırkağaç Belediyesi, Kırkağaç Kaymakamlığı ve Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenledikleri projede 2008 yılında coğrafi işaretleme alarak patentli ve etiketli satımına başlanan Kırkağaç kavununda ilk hasat yapıldı. Üretici Mustafa Yazıcı'ya ait kavun tarlasındaki bu yılın ilk 'Altınbaş' cinsi Kırkağaç kavunu hasadına, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı da katıldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticilerle birlikte Kırkağaç kavununu keserek sezonun ilk hasadını yaptı.
İlçede bin 200 hektarlık alanda kavun ekimi yapıldığını belirten Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, bu yıl 45 bin ton rekolte beklediklerini söyledi. Türkiye’nin birçok yerinde kavun tüketimi biterken, Kırkağaç’ta kavun hasadına yeni başlandığını belirten Özarı, "Kavunumuzun farklı bir özelliği var. Kırkağaç kavununun en büyük özelliği hibrit olmayışıdır. Yani bundan 200-300 yıl önce atalarımız hangi şartlar ve koşullarda tohum elde ettilerse, biz de o şartlarda tohum elde edip ekimini yapıyoruz. Dolayısıyla da kavunun genetiğiyle de oynanmamış oluyor" diye konuştu.
İlk hasadın ardından Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, geçen Nisan ayında yaşamını yitiren ve ilçede 27 yıl ziraat odası başkanlığı görevini yerine getiren Süleyman Boğaz'ın ailesini ve mezarını da ziyaret etti.

FOTOĞRAFLI

Kırkağaç'ta kavun hasadı başladıKırkağaç'ta kavun hasadı başladıKırkağaç'ta kavun hasadı başladıKırkağaç'ta kavun hasadı başladı

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