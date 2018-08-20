Kırkağaç'ta orman yangını

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 45 dekarlık alan zarar gördü.
Kırkağaç ilçesi Bademli Mahallesi Başaran mevkiindeki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanları gören bölge sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine İzmir, Balıkesir ve Manisa'dan bölgeye sevk edilen toplam 30 itfaiye ve 5 dozer ile alevlere müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı.
Yaklaşık 45 dekar ormanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Konya'da kontrolden çıkan araç çiçek satan anne ve oğlunun üzerine düştü!
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak
Mısır'da bulunan lahitteki 'hayat iksiri' olarak ilgi çeken gizemli sıvının sırrı çözüldü!
Arafat'ta yağmur ve fırtına korkuttu! Kabe ilk kez böyle görüntülendi
Apple mağazasında şoke eden olay!
ABD bunu konuşuyor! Trump'ın 'Blackwater' planı
İzmir'de korkunç olay! Çekyatın içinde kadın cesedi bulundu
AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!
Aziz Kocaoğlu’ndan CHP'ye 'Kan kaybediyoruz' mesajı!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum