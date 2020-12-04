Kırkkilit otu Nedir? Kırkkilit otu faydaları nelerdir?

Kırkkilit otu, biberiye bitkisine benzeyen ince sivri yapraklara sahiptir. Dünya üzerinde 7 farklı çeşidi bulunan ot, Türkiye’de de yöreden yöreye değişen çok farklı isimlerle anılır. Sulak alanlarda rahatlıkla yetişir. Yol kenarlarında bu bitkiye rastlamanız mümkündür. Kemik erimesi, alt solunum yolları enfeksiyonları gibi pek çok hastalığı tedavi etmede kullanılır. Kırkkilit Otu Ne İçin Kullanılır? İçeriğinde silikon bulunan kırkkilit otu, hastalıkları önlemede ve tedavide alternatif bir tıp ürünü olarak kullanılır. Saç dökülmelerini önlemede oldukça başarılıdır. Boğaz ağrısını dindirir. Son dönemde kilo vermek isteyenlerin sıkça tükettiği bir bitkidir. Ödem sökücü özelliği vardır. Kırkkilit otu böbrek taşı rahatsızlığından yakınanların başvurabileceği bir üründür. Regl dönemindeki sancılardan bu bitki yardımıyla kurtulabilirsiniz. Genital bölgede meydana gelen iltihaplanmalara karşı etkilidir. Kırkkilit otu sperm için de kullanılabilir. Spermin kalitesini ve sayısını artıran bir üründür. Ürolojik hastalıklarda hekim tavsiyesi doğrultusunda güvenle kullanılabilir. Eklem romatizmalarına ve kemik erimesine iyi geldiği bilinir. Gut hastalığının dayanılmaz ağrısını hafifletir, şişliği indirir. Kadınların üreme sisteminde oluşan polipler bu otla tedavi edilebilir. Kırkkilit otu faydaları saymakla bitmeyen bir bitkidir. Tedaviye yardımcı her ürün gibi bu bitkiyi de kullanmadan önce mutlaka bir hekime danışmayı unutmayın.

Kırkkilit Otunun Saymakla Bitmeyen Faydaları Ülkemizde daha çok arapsaçı adıyla anılan kırkkilit otunun faydaları oldukça fazladır. İçeriğindeki silikon sayesinde kanamalı hastalıkların etkilerini azaltabilir. Silikon özellikle kemik sağlığı için son derece yararlıdır. Saçı ve saç derisini güçlendirerek dökülme, kepek gibi sorunları giderir. Osteoporoz (kemik erimesi) için doğal bir tedavi kaynağıdır. Uluslararası laboratuvarlarda yapılan araştırmalara göre kemik hücrelerinin hızla yenilenmesini destekleyici özellikleri vardır. Silisyum dioksit (silika) adı verilen mineral vücutta oluşabilecek aşırı kanama durumunu engeller. Kan hücrelerinin sağlıklı bir biçimde çoğalmasını sağlar. Kırkkilit otunun yapısındaki silika beyaz kan hücrelerinin oluşumuna büyük katkı sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyon riskini ortadan kaldırır. Kemiklerde ve eklem yapısında ortaya çıkan ağrıları kısa sürede geçirir. Kırkkilit Otunun Zararı Var Mı? Kumlu toprakları çok seven kırkkilit otu Kuzey Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’da sıklıkla görülür. Ülkemizde yetiştiği bölgeye göre çamotu, zemberek otu, kuş kuyruğu gibi isimlerle anıldığı bilinir. Bahar aylarında renkli sürgünleri oluşur. Roma döneminden bu yana tıp alanında kullanıldığı söylenir.

Sağlığa yararlı birçok özelliği bulunan bitkinin zararları da bulunur. Kırkkilit otu zararları genellikle yanlış ya da fazla miktarda tüketildiğinde ortaya çıkar. Böbrek taşının vücuttan atılmasına yardımcı olduğu bilinen bu otu kronik böbrek hastalığınız varsa tüketmeniz önerilmez. İdrar sökücü özelliği bulunan bitki en çok mesane ve böbrekleri çalıştırır. Bu nedenle böbrek yetmezliği bulunan hastalarda istenmeyen etkilere sebebiyet verebilir.

Kırkkilit otunu; Kronik rahatsızlıkları olanların,

Hamile ve emziren kadınların,

Potasyum değeri düşük kişilerin,

Böbrek, tansiyon ve şeker hastalıkları bulunanların kullanmamaları gerekir. Uzmanlar bu bitkiyi emziren annelerin kullanmasını da tavsiye etmez. Süt aracılığıyla bebeğe geçebileceği ve bebeğe zarar verebileceği gözlemlenmiştir. Potasyum değeri düşük kişiler için de tüketilmesi uygun olmayan ürünler arasında yer alır. Boşaltım sistemini hızlı çalıştırmaya yardımcı olan bu ürün potasyum değerini de düşürebilir.

Düzenli ilaç almak zorunda olanlar kırkkilit otunu kullanamazlar. Bildiğiniz bir rahatsızlığınız olmasa bile bu otu kullanmadan önce bir doktora danışmanız ve gerekli tetkikler yapıldıktan sonra tüketmeye başlamanız büyük önem taşır. Tüketmeye başlamadan daha önce kullanmış olanların kırkkilit otu yorumlarını inceleyebilirsiniz. Her Derde Deva Kırkkilit Otu Çayı Hastalıklar üzerindeki iyileştirici etkisiyle bilinen kırkkilit otu nasıl kullanılır sorusu aklınıza takılabilir. Kırkkilit otu su ile kaynatılıp soğutulduktan sonra ağrılı bölgelere masaj yardımıyla sürülebilir. Ağrı kesici etkisi kısa sürede hissedilir. Bel fıtığı olanlar bu kürü 1 ay boyunca düzenli olarak kullanabilirler. Diş eti kanamalarını engellemek için gargara olarak kullanılabilir. Ağız içi yaraları tedavi edebilir. Vücuttaki diğer yaralara da sürerek kısa sürede kapanmalarını sağlayabilirsiniz. İyi bir antioksidan kaynağı olan bitkinin en bilinen kullanım şekli çay olarak tüketilmesidir. Kırkkilit otu çayı mide ülseri sorunu yaşayanların rahatlıkla tüketebileceği bir içecektir. Mide duvarına koruyucu bir kalkan örer. Hazmı kolaylaştırır. Sindirimi hızlandırır. Bu nedenle bu çayı diyet listelerinizin en başına ekleyebilirsiniz. İdrar söktürücü özelliğiyle sistit gibi rahatsızlıkları geçirir.

Kırkkilit çayını hazırlamak son derece kolaydır.