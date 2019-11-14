HABER

Kırklareli Açık Cezaevinde aromatik-tıbbi bitki yetiştirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:27 | Son Güncelleme

Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Örtüaltı Yetiştiriciliği Örnek Uygulama ve Eğitim Merkezi Oluşturulması” isimli projenin kapanış toplantısı Kırklareli’de yapıldı.Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu’nda yapılan açılışa Cumhuriyet Savcısı Necati Yiğit Midilli, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü V.

Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Örtüaltı Yetiştiriciliği Örnek Uygulama ve Eğitim Merkezi Oluşturulması” isimli projenin kapanış toplantısı Kırklareli’de yapıldı.
Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu’nda yapılan açılışa Cumhuriyet Savcısı Necati Yiğit Midilli, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü V. Funda Eylem Özel, Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü Mustafa Tatlıca, Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Bekar ve davetliler katıldı. Toplantının başında bir konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin dezavantajlı gruplara dönük projeler konusunda ayrıca hassas olduklarını vurguladı.
Şahin açıklamasında, “2010 yılından bu yana hizmet veren kurumumuz dezavantajlı kesimlerin sorunlarının çözümüne dönük projelere destek vermiştir. 2011 ve 2014 yıllarında Edirne Açık Cezaevi Müdürlüğü ile birlikte iki proje gerçekleştirmiştik. Projelerin hayata geçmesi ile birlikte o dönemde cezaevi bünyesine bir et işleme tesisi ile bir fırın kazandırdık. Yapılan bu yatırımlar ile birlikte şunu daha iyi anladım açık cezaevlerinin sadece hüküm giymiş insanların cezalarını çektikleri yerler değil aynı zamanda üretime katıldıkları ve sosyalleştikleri yerler olduğunu gördüm. Buraya işsiz giren insanların bir meslek sahibi olarak buradan ayrılmaları en büyük kazancımız olmaktadır. Burada gerçekleşen proje ile Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu bünyesine 6 adet tünel sera kazandırdık. Proje ile Kurumda bulunan hükümlülere ve bölge çiftçisine örtü altı yetiştiriciliği ve aromatik-tıbbi bitkiler konusunda eğitim olanağı sağladık. Proje kapsamında 200 hükümlüye ve 25 çiftçiye aromatik-tıbbi bitkiler konusunda eğitim verdik. Böylesine güzel amaçlar taşıyan bu anlamlı projeyi hazırlayan Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü’ne ve iştirakçi olarak yer alan Kırklareli Halk Eğitim Merkezi’ne ve Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne teşekkür ediyor, projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Kapanış töreninin ardından protokol proje kapsamında yapılan seraları gezdi ve burada yapılan aromatik-tıbbi bitki üretimi konusunda cezaevi yetkililerinden bilgi aldı.
Toplam bütçesi 161 bin 290 TL olan projenin 121 bin TL’si Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek. Bir yıllık uygulama süresi olan proje kapsamında 6 adet 8x42 metre tünel sera yaptırılacak, Kurumda bulunan hükümlülere ve bölge çiftçisine örtü altı yetiştiriciliği ve aromatik-tıbbi bitkiler konusunda eğitim verilecek.

Şaşırtan görüntü! Bu kareler Türkiye'de çekildi Şaşırtan görüntü! Bu kareler Türkiye'de çekildi
Ümidini kestiği 4 inek ve 1 buzağıya 1 gün sonra kavuştuÜmidini kestiği 4 inek ve 1 buzağıya 1 gün sonra kavuştu
İki kardeş, kurdukları merkezle herkese satrancı sevdiriyorİki kardeş, kurdukları merkezle herkese satrancı sevdiriyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Mini etekli poza Alişan'dan ilginç yorum!

Mini etekli poza Alişan'dan ilginç yorum!

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı teröristin tampon bölgede bekleyişi sürüyor

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı teröristin tampon bölgede bekleyişi sürüyor

Eşini boğarak öldürmüştü! Cezası belli oldu

Eşini boğarak öldürmüştü! Cezası belli oldu

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı

Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı

Bombalı saldırı için Türkiye'ye gelen terörist Adana'da yakalandı

Bombalı saldırı hazırlığındaydı! Adana'da yakalandı

Senatör Lindsey Graham'dan flaş karar! ABD Senatosu'ndaki Ermeni tasarısını bloke etti

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Trump'tan dikkat çeken paylaşım

Erdoğan'ın ziyareti sırasında Trump'tan dikkat çeken paylaşım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.