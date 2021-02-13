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Kırklareli Adliyesi önünde kavgaya karışan 11 kişiden 2’si tutuklandı

13.02.2021 13:22 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’nde boşanma aşamasında olan çiftin yakınlarının karıştığı kavgada adliyeye sevk edilen 11 kişiden 2’si tutuklandı.Kırklareli’nde 11 Şubat tarihinde boşanma aşamasında olan çiftin duruşmasının ardından adliye çıkışı yakınlarının da karıştığı kavga neticesiyle çıkan kargaşada yaralanan 11 kişinin tedavileri tamamlandı.

Kırklareli’nde boşanma aşamasında olan çiftin yakınlarının karıştığı kavgada adliyeye sevk edilen 11 kişiden 2’si tutuklandı.
Kırklareli’nde 11 Şubat tarihinde boşanma aşamasında olan çiftin duruşmasının ardından adliye çıkışı yakınlarının da karıştığı kavga neticesiyle çıkan kargaşada yaralanan 11 kişinin tedavileri tamamlandı. Tedavileri tamamlanan 11 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemede M.S. ile N.K. tutuklandı, 9 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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