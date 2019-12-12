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Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 10:10 | Son Güncelleme

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kesimoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafına oy veren Kesimoğlu, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını seçti.

Kesimoğlu, seçkide çok güzel ve birbirinden değerli fotoğrafların olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

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aa fotoğraf Kırklareli Mehmet Siyam Kesimoğlu Oylama

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