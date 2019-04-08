Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, mazbatasına aldı

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'de Bağımsız Belediye Başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu, mazbatasını alarak görevine başladı. Kesimoğlu, "Biz birlikte tarih yazdık. Bu tarihi yazacağımızı söylemiştik. Ancak baktığımda sadece tarih değil coğrafya da yazdık" dedi. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin aday göstermemesi üzerine partisinden istifa ederek bağımsız belediye başkan adayı oldu. Geçen pazar günü yapılan seçimlerde Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. AK Parti ve MHP'nin oyların yeniden sayılması için en son başvurduğu YSK, 170 sandıktaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Oyların yeniden sayıldığı Kırklareli'de Kesimoğlu, 112 oy farkla ikinci kez belediye başkanlığına seçildi. Kesimoğlu, belediye önünde toplanan kalabalıkla birlikte yürüyerek gittiği Adliye binasında mazbatasını Kırklareli Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Kalkandelen'den aldı. Kalkandelen, Kesimoğlu'na görevinde başarılar dileyerek belediyecilikte başarılı çalışmalara imza atacağına inandıklarını söyledi.

Kesimoğlu, mazbatasını aldıktan sonra oluşturulan kortej ile birlikte Atatürk Evi önüne yürüdü. Burada kalabalığa seslenen Kesimoğlu, zaferin Kırklareli halkının olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Kırklareli engin demokrasi kültürünün birikiminin olduğu bir şehirdir. Biz sevgiyle başardık. Başarımızın gerekçesinin ne olduğu sorulduğunda, 5 harfli bir kelime söyledim sevgi. Paylaştıkça çoğalan bir sevgi. İnanın sevgi etrafında toplandık. Biz birlikte tarih yazdık, bu tarihi yazacağımızı söylemiştik. Ancak baktığımda sadece tarih değil coğrafya da yazdık. Bu alınan sonucun karşılığını Türkiye'de yankı bulacağını söylemiştim. Kırklareli denilince herkesin aklına hak, hukuk, adalet, gelecek. Türkiye bundan feyz alacak. Demokrasi anlayışı olan herkes artık Kırklareli'ni örnek gösterecek. Kırklareli gerçeğinde buluşan herkese teşekkür ediyorum. Büyük Kırklareli ailesidir. Bu ailenin reisi olmaktan, Belediye Başkanı olmaktan mutluluk duyuyorum. Demokrasinin en güzel halini yaşamaya devam ediyoruz. Seçimde yer alan tüm partilere ve Derya Bulut'a kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Kendisine bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyorum. Başarılı olacağına da inanıyorum. Şimdiye kadar partilerle kişilerle yarıştık, şimdi halkımızla birlikte yolumuza devam edip en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Bu demokrasinin bir zaferidir. Bu Kırklareli halkının bir başarısıdır. Doğruluğun, adam gibi adam olmanın sonucudur."