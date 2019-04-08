Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, mazbatasını aldı

Ardından kortej ile Atatürk Evi önünü giden Kesimoğlu, "Bu şarkı burada bitmez" diyerek yaklaşık 2 ay önce demokrasiye olan inancını yine aynı alanda açıkladığını anımsattı.

"Halkın iradesine ipotek konulmasını kabul etmediğimizi aynı alanda ifade ettik. Siz de 'Yürü önümüzden Kesimoğlu.' dediniz. Hak, hukuk, adalet ve demokrasi için yürüdük. Zaferi birlikte yazdık. 'Tarih yazacağız.' demiştim, tarih yazdık. Ben bir de coğrafya yazacağımızı bilmiyordum doğrusu. Haritaya baktığımızda galiba coğrafya da yazmışız.

Bundan sonra gerek Kırklareli'nin gerekse Türkiye'nin demokrasi tarihinde emekle, yürekle, sevgiyle, sevdayla, aşkla alınmış ve sevgiyle yazılmış bir demokrasi örneği, Türkiye'nin tarihinde hak ettiği yeri alacak sevgili arkadaşlarım. O Türkiye'nin haritasına bakanlar, o haritanın müsebbipleri, inşallah bundan bir sonuç çıkartırlar. Demokrasiyi ülke için isterken, kendi egemenlik alanlarında da hayata geçirmenin sonucunu değerlendirmiş olurlar en azından kendi vicdanlarında."

