Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, mazbatasını aldı

KIRKLARELİ (AA) - Aday gösterilmemesi üzerine CHP'den istifa ederek bağımsız olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırklareli Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu, mazbatasını aldı.
Kırklareli Belediyesi önünde toplanan kalabalık ile yaya olarak adliye binasına gelen Kesimoğlu'na mazbatası, Kırklareli Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Kalkandelen tarafından verildi.
Kalkandere, burada yaptığı konuşmada, Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun bileğinin hakkıyla kazandığını, mazbatasını kendisine verdiklerini söyledi.
Kesimoğlu'na görevinde başarı dileğinde bulunan Kalkandelen, Kesimoğlu'nun belediyecilik anlamında başarılı çalışmalara imza atacağına inandıklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından Kesimoğlu, Kalkandelen'ye çiçek takdim etti.
Ardından kortej ile Atatürk Evi önünü giden Kesimoğlu, "Bu şarkı burada bitmez" diyerek yaklaşık 2 ay önce demokrasiye olan inancını yine aynı alanda açıkladığını anımsattı.
Hakka, hukuka, adalete bağlılıklarını ortaya koyduklarını belirten Keismoğlu, şunları kaydetti:
"Halkın iradesine ipotek konulmasını kabul etmediğimizi aynı alanda ifade ettik. Siz de 'Yürü önümüzden Kesimoğlu.' dediniz. Hak, hukuk, adalet ve demokrasi için yürüdük. Zaferi birlikte yazdık. 'Tarih yazacağız.' demiştim, tarih yazdık. Ben bir de coğrafya yazacağımızı bilmiyordum doğrusu. Haritaya baktığımızda galiba coğrafya da yazmışız.
Bundan sonra gerek Kırklareli'nin gerekse Türkiye'nin demokrasi tarihinde emekle, yürekle, sevgiyle, sevdayla, aşkla alınmış ve sevgiyle yazılmış bir demokrasi örneği, Türkiye'nin tarihinde hak ettiği yeri alacak sevgili arkadaşlarım. O Türkiye'nin haritasına bakanlar, o haritanın müsebbipleri, inşallah bundan bir sonuç çıkartırlar. Demokrasiyi ülke için isterken, kendi egemenlik alanlarında da hayata geçirmenin sonucunu değerlendirmiş olurlar en azından kendi vicdanlarında."
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