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Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, partisinden istifa etti

SEÇİM HABERLERİ  | 12.02.2019 14:53 | Son Güncelleme

CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, partisinden istifa etti.

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, partisinden istifa etti

Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyu tarafından bilinen gelişmeler nedeniyle partisinden istifa ettiğini belirtti.

Konuyla ilgili daha sonra basın toplantısı da düzenleyeceğini ifade eden Kesimoğlu, "Son günlerde hem Kırklareli'nde hem de yıllarımı verdiğim partim CHP'de yaşanan, kamuoyu tarafından bilinen gelişmeler nedeniyle partimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kesimoğlu yeniden aday gösterilmemesi üzerine iki hafta önce düzenlediği açık hava toplantısında CHP Genel Merkezi'nin kararını tanımadığını belirterek "kılıç yarası" aldığını belirtmişti.
"Bu şarkı burada bitmez, kenara çekilmeye hiç niyetim yok" diyen Kesimoğlu, seçimlere katılacağı sinyalini vermişti.

DSP'YE GEÇİYOR İDDİASI

Kulislerden alınan bilgiye göre bugün partisinden istifa eden Kırklareli belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu DSP’ye geçme kararı aldı.

Bir önceki dönem CHP’den Kırklareli milletvekilliği de yapan Kesimoğlu’nun DSP’nin Kırklareli adayı olacağı ifade ediliyor.

Kesimoğlu’nun geçen hafta Salı günü Ankara’ya giderek CHP genel başkanı ile son bir kez görüştüğü Kılıçdaroğlu’ndan “düşüneceğim” yanıtı aldığı fakat bir haftadır yanıt verilmediği için bu yönde karar karar verdiği öğrenildi. (AA)

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Mehmet Siyam Kesimoğlu CHP DSP

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