HABER

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu seçime bağımsız girecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 22:18 | Son Güncelleme

CHP'den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu: - "Sevgililer Günü'nde ilan ediyorum, 31 Mart seçimlerinde bağımsız belediye başkan adayıyım"

KIRKLARELİ (AA) - CHP'den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, seçimlere bağımsız olarak gireceğini açıkladı.

Kesimoğlu, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Sevgililer Günü dolayısıyla belediye tarafından düzenlenen Işın Karaca konserine katıldı.

Bir süre konseri dinledikten sonra sahneye çıkarak sanatçıya şilt ve çiçek takdim eden Kesimoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün çok özel bir gün olduğunu, eşini, Kırklareli'ni ve Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiğini söyledi.

- "İsyan ediyorum"

Konseri izlemeye gelen Kırklarelililere müjde vermek istediğini ifade eden Kesimoğlu, "Biliyorsunuz önümüzdeki seçimle ilgili aday olmak istedim, aday yapılmadım. İsyan ediyorum." dedi.

İsyanının halkın iradesine konulmak istendiğini iddia ettiği ipoteğe olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, şunları kaydetti:

"Demokrasilerde en büyük güç, halkın gücüdür. Ben size inanıyorum, güveniyorum. Sevgililer Günü'nde ilan ediyorum, 31 Mart seçimlerinde bağımsız belediye başkan adayıyım. Yolumuz açık olsun. Önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum kendimi."

Konuşmanın ardından, bazı vatandaşlar tarafından meşale yakıldı.

Kesimoğlu, eşi Sibel Kesimoğlu ile platformdan vatandaşlara çiçek attı.

Sosyal medyada linç edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorSosyal medyada linç edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
Bakan Turhan Bayburt’ta temaslarda bulunduBakan Turhan Bayburt’ta temaslarda bulundu
Bakan Pakdemirli Kırşehir'de (2)Bakan Pakdemirli Kırşehir'de (2)
Anahtar Kelimeler:
aday Bağımsız Kesimoğlu

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
İYİ Parti karıştı! İdris Naim Şahin'in adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz hakkında soruşturma!

Polisin kolunu ısıran vekil hakkında flaş karar!

Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!

Erdoğan: Venezuela altını Çorum'da işlenecek

Erdoğan'dan flaş 'altın ticareti' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.