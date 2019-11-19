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Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun yanıtı sosyal medyada olay oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2019 08:20 | Son Güncelleme

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun sosyal medyadan "Mehmet Siyam Kesimoğlu anca getir götürümü yapar" diyen gence verdiği yanıt gündem oldu.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun yanıtı sosyal medyada olay oldu

Kırklareli Başkanı Kesimoğlu, sosyal medyadan "Kırklareli'nin belediye başkanı benim, Mehmet Siyam Kesimoğlu anca getir götürümü yapar" diyen gencin mesajını alıntılayıp "Anladım kardeşim, peki bundan şeyin haberi var mı mesela benim?" ifadelerini kullandı.

Kesimoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım yarım saat içinde binlerce kişi tarafından retweet edilirken, on binden fazla da beğeni aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

Bazı Twitter kullanıcıları Kesimoğlu’nun paylaşımının altına “Başkana bak, durduk yere Kırklareli’ne bilet aldırcak”, “Nesin sen… Dünyanın en sempatik belediye başkanı falan mı” şeklinde yorumlar yaptı.

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CHP’nin aday göstermemesi üzerine Kırklareli’nde 31 Mart Yerel Seçimlerine bağımsız aday olarak girip 112 oy farkla kazanan Kesimoğlu, 2014’ten beri Kırklareli Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.

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Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu Twitter sosyal medya

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