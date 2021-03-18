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Kırklareli Belediye binasına 'Andımız' pankartı asıldı

18.03.2021 11:57 | Son Güncelleme:
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Kırklareli Belediye binasına 'Andımız' pankartı asıldı

Kırklareli Belediyesi, Andımız'ın yazılı olduğu pankartı belediye binasının girişine astı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, açıklama yaptı.

Kırklareli Belediye Başkanlığı tarafından belediye binasının girişinde bulunan Türk Bayrağı ve Atatürk posterinin yanına, 'Andımız'ın tam metninin yeraldığı pankart asıldı.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Danıştay'ın okullarda okutulan Andımız'ın okunması yönünde kararı bozmasının ardından bu kararı aldık. Ulusal bilincimizin satır satır yüreklerimize işlendiği, onun her bir kelimesinde tarihimize olan şükranımızı sunduğumuz, Türklüğümüzle ezelden ebede gurur duyduğumuz, modern ve medeni bir toplum olmanın düsturunu, birey olmanın temel gerekliliklerini önce kendimize, sonra toplumumuza söz verdiğimiz Andımız, her daim aklımızda, ruhumuzda, yüreğimizde ve aydınlık yolumuzda yankılanmaya devam edecek" diye konuştu.

Kesimoğlu, "Mutlu insanlar kenti Kırklareli'mizin kıymetli vatandaşlarını, belediye hizmet binamızda Andımız ile karşılıyor, bu coşku ve onuru her biriyle ayrı ayrı paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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