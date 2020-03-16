HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kırklareli'de Atatürk Evi ziyarete kapatıldı

Kırklareli'de Atatürk Evi ziyarete kapatıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2020 14:26 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kırklareli'deki Atatürk Evi kapatıldı. Atatürk Evi dışındaki tüm müzelerin ziyarete kapatıldığı kentte, etkinlikler de iptal edildi.

Kırklareli Belediyesi, kentte halkın yoğun ziyaret ettiği Atatürk Evi, Ali Rıza Efendi Kültür Evi ve Zübeyde Hanım Spor Merkezi'ni koronavirüse karşı geçici olarak ziyarete kapatıp, sosyal ve kültürel etkinlikleri erteledi. Öte yandan, kentte kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra toplu ulaşım araçları, camiler ve okullarda dezefente çalışmalarına devam ediliyor.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Covid-19 tedbiri için tüm müzelerimizi geçici olarak kapatıyor, etkinliklerimizi erteliyoruz. Halkımızın sağlığı için tüm toplu taşıma araçlarımızı ve gün içinde temas edilen noktaları sürekli dezenfekte ediyoruz.

Çalışmalarımızı aralıksız devam ediyor. Yoğun şekilde hafta sonu da olmak üzere ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını yapıyor. Halkımızın sağlığının korunması ve sürdürülmesi noktasında üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getiriyoruz. Lütfen siz de günlük hayatta sosyal mesafenizi koruyun, ellerinizi sık sık yıkayın, kişisel hijyeninize dikkat edin" dedi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Doktorlar bile şaşırdı! Hepsi böbreğinden çıktıDoktorlar bile şaşırdı! Hepsi böbreğinden çıktı
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Atatürk Evi

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi!

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi!

Sağlık Bakanı Koca'dan sahte koronavirüs genelgesi uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan sahte koronavirüs genelgesi uyarısı

İtalya'daki Türk akademisyenin anlattıkları dehşete düşürdü!

İtalya'daki Türk akademisyenin anlattıkları dehşete düşürdü!

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Evde kolonya nasıl yapılır?

Evde kolonya nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Her yüz erkekten birinde yok!

Her yüz erkekten birinde yok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Böbreğinden çıkan taşlar doktorları bile şaşırttı!

Doktorlar bile şaşırdı! Hepsi böbreğinden çıktı

Koronavirüsten korunmak için bağışıklığınızı güçlendirecek 3 madde!

Koronavirüs düşmanı! İşte bağışıklığınızı güçlendirecek 3 madde

Buca Belediyesi'nde koronavirüsüne ateş ölçerli önlem

Binaya girenleri tek tek kontrol ettiler! O ilde üst düzey önlem

Kirli hava koronavirüse davetiye çıkarıyor!

Kirli hava koronavirüse davetiye çıkarıyor!

Yaşlılar sağlıklı kalmak için ne yapmalı? Koronavirüsten korunmak için bunları mutlaka yapın

Yaşlılar sağlıklı kalmak için ne yapmalı?

Toplu taşıma kullananlar koronavirüsten eldive ve maskelerle korunuyor

Toplu taşıma kullananlar koronavirüsten böyle korunuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.