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  4. Kırklareli'de karantinada olması gereken aile tatile giderken yakalandı

Kırklareli'de karantinada olması gereken aile tatile giderken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 16:37 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı nedeniyle karantinada olmaları gereken aynı aileden 4 kişi, tatile giderken jandarma ekibince yakalandı.

Kırklareli'de karantinada olması gereken aile tatile giderken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü Velika Köprüsü mevkisinde trafik ve asayiş kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.

Kontrollerde aynı aileden D.A, S.A, S.A. ve S.A'nın, Kovid-19 tanısı sebebiyle karantinada olmaları gerektiği tespit edildi.

112 Acil Servis ekipleri, 4 kişiyi karantinaya alınmak üzere Demirköy Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede tedavilerine başlanılan ailenin İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine gittiği öğrenildi.

Aile bireyleri hakkında adli işlem başlatıldı.

AA

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