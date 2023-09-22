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Kırklareli'de selde 6 kişinin öldüğü bungalov evlerin sahibi yakalandı

22.09.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde geçtiğimiz günlerde sel meydana gelmiş ve 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili aranan tesis sahibi yol kontrolünde yakalandı.

Kırklareli'de selde 6 kişinin öldüğü bungalov evlerin sahibi yakalandı

Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 Eylül'de kuvvetli yağışta Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Dere içinde kurulan bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz, hayatlarını kaybetti. 'Sisli Vadi' adıyla kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği ortaya çıktı. Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi Bülent B. hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan gözaltı kararı verildi.

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YOL KONTROLÜNDE YAKALANDI

Edirne'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah, Malkara kara yolunda yaptığı kontrollerde, otomobildeki Bülent B.'yi yakalayıp, gözaltına alındı. Bülent B., Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sel felaketiyle ilgili daha önce de bungalov evlerin 2 yöneticisi tutuklanmıştı.

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Selde 6 kişinin yaşamını yitirdiği 'SisliVadi' adı altında sosyal medyada tanıtımı yapılan bungalov evlerin vergi levhasında, faaliyet alanı 'Karma Çiftlik' olarak gösterildi. 'Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim' adıyla faaliyet yürüttüğü ortaya çıkan tesislerin tanıtımı, sosyal medya hesaplarından, 'Doğada uyanmak, doğaya uyanmak', 'Oksijeni bol, stresi az' ifadeleriyle yapılmıştı.

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