Kırklareli felaketi yaşadı! Şiddetli fırtınada ağaçlar devrildi, çatıla uçtu, okullara 1 gün ara verildi

Kırklareli'de gece boyu etkili olan fırtına birçok hasara neden oldu. Şehir merkezi ile bazı ilçelerde şiddetli fırtına binaların çatılarını uçurup, ağaçları devirdi, bazı binalardaki dairelerin camları kırıldı. Uçan çatıların üzerine düştüğü bazı araçlarda ise hasar meydana geldi. Pınarhisar ilçesinde fırtına nedeniyle Koloğlu İlkokulu’nun girişi yıkıldı.

Kırklareli Valiliği, fırtına nedeniyle il merkezi ve Kofçaz ilçesinde 12 Ocak günü eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimiz Merkezinde ve Kofçaz İlçemizde olumsuz hava koşulları sebebiyle; resmi- özel tüm okullar ile bağlı bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır" denildi.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Valilik, şiddetli fırtına nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığını ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde yaşanan şiddetli fırtına sebebi ile il merkezimiz başta olmak üzere bazı ilçelerimizde yaşanan çatı uçması, ağaç devrilmeleri, baca yangınları gibi yaşanan olumsuzluklar karşısında, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz tarafından ilk andan itibaren saha çalışmaları yapılmakta ve gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Vatandaşlarımızın da fırtına ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamaları, can ve mal güvenliğini için yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları büyük önem arz etmektedir. Karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda bireysel müdahalelerden kaçınılması, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirimde bulunulması önemle rica olunur."

(DHA)

