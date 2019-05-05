Kırklareli için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

11 ayın sultanı, mübarek Ramazan Ayı’nın vakti geldi. 2019’da 6 Mayıs günü başlıyor. Tabii 6 Mayıs öncesi Ramazan’ın ilk günü oruç tutacak olanlar sahura hazırlanacaklar. Peki sahur saat kaçta yani 6 Mayıs sabaha karşı saat kaçta kalkılacak? Bunun için imsak vakti kaçta ona bakmak gerekiyor. Sahur yapacaklar alarmlarını imsak vakti neyse ona göre kuracaklar. Peki Kırklareli için imsak vakti nedir? Kırklareli ilinde sahur saat kaçta yapılacak?
Ramazan boyunca imsak vakitleri şu şekilde:
|Tarih
|İmsak
|Güneş
|Akşam (İftar)
|6 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:12
|05:55
|20:21
|7 Mayıs 2019 Salı
|04:10
|05:54
|20:22
|8 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:08
|05:53
|20:23
|9 Mayıs 2019 Perşembe
|04:07
|05:52
|20:24
|10 Mayıs 2019 Cuma
|04:05
|05:50
|20:25
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:03
|05:49
|20:26
|12 Mayıs 2019 Pazar
|04:02
|05:48
|20:27
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:00
|05:47
|20:28
|14 Mayıs 2019 Salı
|03:58
|05:46
|20:29
|15 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:57
|05:45
|20:30
|16 Mayıs 2019 Perşembe
|03:55
|05:44
|20:31
|17 Mayıs 2019 Cuma
|03:53
|05:43
|20:32
|18 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:52
|05:42
|20:33
|19 Mayıs 2019 Pazar
|03:50
|05:41
|20:34
|20 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:49
|05:40
|20:35
|21 Mayıs 2019 Salı
|03:47
|05:40
|20:36
|22 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:46
|05:39
|20:37
|23 Mayıs 2019 Perşembe
|03:45
|05:38
|20:38
|24 Mayıs 2019 Cuma
|03:43
|05:37
|20:39
|25 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:42
|05:36
|20:40
|26 Mayıs 2019 Pazar
|03:41
|05:36
|20:41
|27 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:39
|05:35
|20:41
|28 Mayıs 2019 Salı
|03:38
|05:34
|20:42
|29 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:37
|05:34
|20:43
|30 Mayıs 2019 Perşembe
|03:36
|05:33
|20:44
|31 Mayıs 2019 Cuma
|03:35
|05:33
|20:45
|1 Haziran 2019 Cumartesi
|03:34
|05:32
|20:46
|2 Haziran 2019 Pazar
|03:33
|05:32
|20:46
|3 Haziran 2019 Pazartesi
|03:32
|05:31
|20:47
Sahur öğününü; az yağlı, bol protein ve sağlıklı karbonhidratlı ama pratik hazırlanacak besinlerden oluşmasına özen gösterin. Tam buğday ekmeği ile yapılacak tost ve yanına ayran; ton balıklı sandviç ve yanına açık çay; menemen, yanında yoğurt, tam buğday ekmeği ya da çorba tüketebilirsiniz.
Örnek bir menü olarak sahurda 1 yumurta, 2 dilim peynir, 3 ya da 5 adet zeytin, 1 su bardağı süt veya yoğurt, 1 avuç dolusu taze meyve ve 10 adet fındık/badem veya 3 tam ceviz içi tüketilebilir.
Yumurta: Sahurda tok tutan yiyeceklerin en başında yumurta yer alıyor. Uzmanlara göre haşlanmış yumurta veya zeytinyağında pişirilmiş yumurta, zeytin ve ceviz içi ile beraber yenerek oruç esnasında sizi yeteri kadar tok tutabilir.
Pide ve süt ürünleri: Ayrıca yine uzmanlara göre, pidedeki lif ve buğday irmiği nedeniyle aşırıya kaçılmadan yenebilecek Ramazan pidesi, sizi tok tutabilir. Süt ve süt ürünleri de sahurda yenildiği vakit sizi gün içerisinde tok tutacaktır.
Hurma: Potasyum içeriği oldukça zengin bir meyvedir. Ramazan ayında sinir sisteminin ve kasların düzenli çalışmasında, vücutta sıvı-elektrolit dengelenmesinde oldukça aktif rol alıyor. İçerdiği demir oranı ile de kırmızı hücrelerin yapımını destekliyor ve kansızlığa iyi geliyor.
SUSATMAYAN YİYECEKLER
Sahurda yiyebileceğiniz bazı yiyecekler tok tutmakla beraber ayrıca ilerleyen saatlerde fazla susamamanızı da sağlayabilir. Böylece oruçken susuzluğa daha rahat dayanabilirsiniz.
Çiğ sebzeler: Sahurda susatmayacak yiyeceklerin başında çiğ olarak yenebilen sebzeler geliyor. Semizotu, roka gibi yeşillikler ilerleyen saatlerde, oruç esnasında susatmayacaktır.
SAHURSA UZAK DURULMASI GEREKEN YİYECEKLER:
Tatlılar: Tatlı, bal, reçel gibi yüksek glisemik indeksli karbonhidratlar yenmemelidir. Susamaya neden olurlar. Sucuk, pastırma gibi baharatlı yiyecekler de gün içerisinde susuzluğa sebep olur. Sahurda yiyeceğiniz salatalık ve karpuz gibi (aşırıya kaçmadan) sizi gün içerisinde susuzluk konusunda yardımcı olur.
Şarküteriler: Salam, sosis, sucuk, füme etler ve jambon gibi besinler oruç süresince içerdiği fazla sodyum ve nitratlar sebebi ile susuzluğun artmasına neden olur. Sahurdan sonra, özellikle yaz aylarında, vücudun su ihtiyacı arttığı düşünülecek olunursa oruç tutmak zorlaşır.
İftar yemeklerine dikkat: Genelde gün içinde tok kalmak için iftardan artan yemekleri sahurda yeme alışkanlığı bulunur. Bu durum mide problemi yaşanması riskini oluşturur.
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