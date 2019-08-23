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"Kırklareli Kıyıköy'de denizden kum çalındığı iddiaları asılsız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 15:02 | Son Güncelleme

Valilik, iddiaları yalanlayarak art niyetle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye sebep veren kişi ya da kişiler hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, "Denizden izinsiz kum alınıp, satıldığı" yönündeki iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Kırklareli Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, bazı yerel ve ulusal gazetelerde "Kırklareli Kıyıköy'de temizlik adı altında kum hırsızlığı" başlıklı haberlerin yer alması üzerine açıklama gereği duyulduğu ifade edildi.

Bazı yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarındaki, Kıyıköy'deki balıkçı barınaklarını temizleme bahanesiyle gelen gemilerin, deniz tabanındaki tonlarca kumu "çalarak" İstanbul limanlarında sattığı, böylelikle hem hazineyi hem de yasal olarak çalışan şirketleri zarara uğrattığı iddialarının doğru olmadığının altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bahsi geçen iddia ve yanlış anlaşılmaya yönelik haber ve sosyal medya paylaşımlarının aksine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğünün 29.08.2018 tarihli yazıları ile izin verilen ve eki Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün taramaya yönelik yazıları gereği tarama yetkisi bulunan Üçel Denizcilik ve Ticaret AŞ tarafından Kıyıköy Balıkçı Barınağı liman ağzında oluşan kum topuğu taraması için İğneada Liman Başkanlığınca duyuru yazısı 03.09.2018 tarihinde yapılarak çalışmalar başlamış ve o tarihten beri 1. Bölge Müdürlüğünün kontrolünde bu firmaya ait gemiler balıkçı barınağının giriş ağzını tarayarak temizlemektedirler.

24.04.2019 tarihli 158 ihbar hattına izinsiz kum alma ile ilgili yapılan ihbara ilişkin İğneada Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı incelemede de herhangi bir hukuksuzluğa rastlanılmadığı yapılan iş ve işlemlerin yasal olduğu görülmüştür.
Kıyıköy'de denizden kum çalındığı iddiaları asılsızdır. Art niyet çerçevesinde kamuoyunu yanlış yönlendirmeye sebep veren kişi ya da kişiler hakkında gerekli işlemler başlatılmış olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
çalıntı deniz Kum

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