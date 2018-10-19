Kırklareli merkezli 3 ildeki suç örgütü operasyonu

Bu arada, şüphelilerden infaz koruma memuru T.Y'nin görüntü alan basın mensuplarına, "güzel çekin, sakın bir şeyi eksik yazmayın" diye bağırması dikkat çekti.

Mahkeme tarafından A.İ, S.K, İ.B, N.T. ve T.Y. tutuklanırken, H.A, A.Ö, F.Ç, E.S. ile N.S'ye ev hapsi verildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hafta başında "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarını işlediklerini tespit ederek 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aralarında doktor, sağlık personeli, temizlik görevlileri ve infaz koruma memurunun da bulunduğu şüphelilerin sağlık raporlarını 2 bin lira rüşvet karşılığında aldıkları ve başkalarına ait kimlik bilgileri ile hastanede yatış yaptırarak sahte raporlar hazırladıklarının tespit edildi öğrenildi.

Devlet hastanesinde çalışan şüphelilerin çok sayıda kişiye rüşvet karşılığında sağlık raporu aldığı, bazı vatandaşlara ise illegal yollarla sigara ve rüşvet karşılığında ilaç yazdırdıkları iddia ediliyor.

Bazı şüphelilerin sahte reçete düzenleyerek SGK'yı dolandırdığı iddiası ile haklarında hazırlanan iddianame geçtiğimiz hafta Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Dosyadaki şüphelilerin "resmi belgede sahtecilik", "zincirleme nitelikte dolandırıcılık" ve "azmettirme" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

- Olay

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hafta başında Kırklareli Devlet Hastanesinde aralarında doktor, sağlık personeli ve temizlik görevlileri ile infaz koruma memurunun da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarını işlediklerini tespit etmiş ve 11 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kırklareli, İstanbul ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin evlerinde yapılmış bazı belgelere el konulmuştu.

