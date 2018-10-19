HABER

Kırklareli merkezli 3 ildeki suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 19:59 | Son Güncelleme

Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 5'ine ev hapsi verildi - Aralarında doktor, sağlık personeli, temizlik görevlileri ve infaz koruma memurunun da bulunduğu şüphelilerin sağlık raporlarını 2 bin lira rüşvet karşılığında aldıkları ve başkalarına ait kimlik bilgileri ile hastanede yatış yaptırarak sahte raporlar hazırladıkları tespit edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 5'ine ev hapsi verildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hafta başında "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarını işlediklerini tespit ederek 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kalırken A.İ, H.A, S.K, İ.B, A.Ö, F.Ç, N.T, E.S, T.Y. ve N.S. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme tarafından A.İ, S.K, İ.B, N.T. ve T.Y. tutuklanırken, H.A, A.Ö, F.Ç, E.S. ile N.S'ye ev hapsi verildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.

Bu arada, şüphelilerden infaz koruma memuru T.Y'nin görüntü alan basın mensuplarına, "güzel çekin, sakın bir şeyi eksik yazmayın" diye bağırması dikkat çekti.

- "2 bin lira karşılığında sahte sağlık raporu"

Aralarında doktor, sağlık personeli, temizlik görevlileri ve infaz koruma memurunun da bulunduğu şüphelilerin sağlık raporlarını 2 bin lira rüşvet karşılığında aldıkları ve başkalarına ait kimlik bilgileri ile hastanede yatış yaptırarak sahte raporlar hazırladıklarının tespit edildi öğrenildi.

Devlet hastanesinde çalışan şüphelilerin çok sayıda kişiye rüşvet karşılığında sağlık raporu aldığı, bazı vatandaşlara ise illegal yollarla sigara ve rüşvet karşılığında ilaç yazdırdıkları iddia ediliyor.

Bazı şüphelilerin sahte reçete düzenleyerek SGK'yı dolandırdığı iddiası ile haklarında hazırlanan iddianame geçtiğimiz hafta Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Dosyadaki şüphelilerin "resmi belgede sahtecilik", "zincirleme nitelikte dolandırıcılık" ve "azmettirme" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

- Olay

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hafta başında Kırklareli Devlet Hastanesinde aralarında doktor, sağlık personeli ve temizlik görevlileri ile infaz koruma memurunun da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarını işlediklerini tespit etmiş ve 11 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kırklareli, İstanbul ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin evlerinde yapılmış bazı belgelere el konulmuştu.

PARTNERÇocuğunuz size yalan söylüyorsa mutlaka bu yöntemi deneyin!Çocuğunuz size yalan söylüyorsa mutlaka bu yöntemi deneyin!
GÜNCELLEME - FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonuGÜNCELLEME - FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu
İstedikleri türden gelmeyen hayvanları teslim almadılarİstedikleri türden gelmeyen hayvanları teslim almadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon suç örgütü şüpheli

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

İlginizi Çekebilir

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.