Kırklareli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonda gözaltına alınan K.B, A.K, N.E, M.O, B.G, T.T, S.D. ve M.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli B.G'nin İstanbul'daki evinde yapılan aramalarda silah, şarjör, 9 fişek, muşta, sustalı bıçak, kelebek bıçak, teleskopik jop, DHKP-C, MLKP ve THKP-C terör örgütleri ile örgüt üyelerine ait çok sayıda doküman ve fotoğraf, cep telefonu ile sim kart ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 7 cep telefonuna el konuldu.

