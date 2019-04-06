Kırklareli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan K.A, O.K ve T.B.M'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 1'i kadın, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 8 cep telefonu ile 10 SIM kart ele geçirilmişti.

