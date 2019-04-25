Kırklareli merkezli kaçak silah operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 gün önce Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.Ç, A.Y, A.Ç. ve M.F'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından 4 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bir şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

- Olay

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı belirlenen 20 silah, şarjörler, sahte kimlik ve 6 telefon ele geçirilmişti.

Şüphelilerden M.F'nin sahte kimlik kullandığı, hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu, "fuhşa teşvik etmek/ yaptırmak/aracılık etmek /yer temin etmek" suçundan arandığı belirtilmişti.

