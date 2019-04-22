HABER

Kırklareli merkezli kaçak silah operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 23:56 | Son Güncelleme

Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda kaçak yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 20 silah ele geçirildi - Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli operasyonda, kaçak yollardan yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 20 silah ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takip sonucu, 5 şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştığı belirtildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendiği aktarıldı. Operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı belirlenen 20 silah, şarjörler, sahte kimlik ve 6 telefon ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 4 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 şüphelinin ise yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerden M.F'nin sahte kimlik kullandığı, hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu, "fuhşa teşvik etmek/

yaptırmak/aracılık etmek /yer temin etmek" suçundan arandığı belirtildi.

PARTNERTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenlerTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler
KKTC’de şaşırtan 23 Nisan kutlamasıKKTC’de şaşırtan 23 Nisan kutlaması
İsrail güçleri bayram kutlamaları için El Halil’in ana caddesini Filistinlilere kapattıİsrail güçleri bayram kutlamaları için El Halil’in ana caddesini Filistinlilere kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaçak operasyon silah

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem!

Ankara Valiliği'nden ‘Sopa dağıtıldı’ iddiasına yanıt

Valilik'ten 'sopa' iddialarına yanıt!

22 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları

22 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez niteliktedir

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu açıklaması!

Ankara Emniyeti'nden Kılıçdaroğlu açıklaması: Bilgilendirme yapılmadı

Ankara Emniyeti'nden Kılıçdaroğlu açıklaması: Bilgilendirme yapılmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.