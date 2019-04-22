Kırklareli merkezli kaçak silah operasyonu: 4 gözaltı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli operasyonda, kaçak yollardan yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 20 silah ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takip sonucu, 5 şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştığı belirtildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendiği aktarıldı. Operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı belirlenen 20 silah, şarjörler, sahte kimlik ve 6 telefon ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 4 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 şüphelinin ise yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerden M.F'nin sahte kimlik kullandığı, hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu, "fuhşa teşvik etmek/

yaptırmak/aracılık etmek /yer temin etmek" suçundan arandığı belirtildi.

