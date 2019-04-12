Kırklareli merkezli üç ilde kaçak içki operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kırklareli'nin Babaeski ilçesi ile Edirne ve Tekirdağ'da kaçak içki üretip ve piyasaya sürdüğü iddia edilen şüphelileri tespit etti.

Ekipler 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise bin 375 şişe kaçak içki, 9 kutu tütün, 2 paket puro, 63 bin makaron, borçlu isimleri ve fiyatlarının yazıldığı ajanda ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

