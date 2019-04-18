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Kırklareli merkezli üç ilde uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 08:45 | Son Güncelleme

Kırklareli, Edirne ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kırklareli, Edirne ve İstanbul'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelileri tespit etti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 3 aylık teknik takip sonucunda, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 730 gram esrar, 42 gram metamfetamin, 26 gram kokain, 50 gram skunk, 6 silah, tüfek ve 3,5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

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gözaltı operasyon uyuşturucu

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