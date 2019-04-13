Kırklareli merkezli üç ildeki kaçak içki operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kırklareli'nin Babaeski ilçesi ile Edirne ve Tekirdağ'da kaçak içki üretip piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D, S.Ç, S.G, C.O, N.A, S.A.D. ve G.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 13 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bin 375 şişe kaçak içki, 9 kutu tütün, 2 paket puro, 63 bin makaron, borçlu isimleri ve fiyatlarının yazıldığı ajanda ele geçirilmişti.

