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Kırklareli merkezli üç ildeki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 09:26 | Son Güncelleme

Kırklareli, Edirne ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kırklareli, Edirne ve İstanbul'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kırklareli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen, cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen O.Z, S.Ç, F.B, S.Ç, B.G, S.S, A.Ş, H.S, A.S ve E.D tutuklandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 730 gram esrar, 42 gram metamfetamin, 26 gram kokain, 50 gram skunk, 6 silah, tüfek ve 3,5 gram kenevir tohumu ele geçirilmişti.

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