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Kırklareli'nde bir okul bahçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında kafatası bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 23:21 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, bir okulun bahçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında kafatası ile insan kemikleri bulundu.

Kırklareli'nde bir okul bahçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında kafatası bulundu

Kırklareli'nde bir okul bahçesinde basketbol potası dikmek için yapılan kazı çalışmaları sırasında karşılaşılanlar şok etti.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Lisesi bahçesinde basketbol potası direğinin dikilmesi amacıyla görevliler tarafından kazma ve kürekle açılan çukurda, insan kafatasına rastlandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, iş makinesiyle genişletilen çukurda çok sayıda kemik bulundu.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla toplanan insan kemikleri, incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi. (AA)


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okul bahçesi kazı kafatası

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