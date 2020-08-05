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  4. Kırklareli'nde derede balık ölümleri araştırılıyor

Kırklareli'nde derede balık ölümleri araştırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 22:40 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin çalışma başlatıldı.

Kırklareli'nde derede balık ölümleri araştırılıyor

Lüleburgaz Deresi Taşköprü mevkisinde çok sayıda ölü balık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirdi. Müdürlük ekipleri balık ölümlerinin yaşandığı dere incelemede bulundu.

Bölgeye gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de çalışma yaptı.

"BİR SÜRE ÖNCE KIRMIZI RENKTE AKIYORDU"

Vatandaşlardan Mustafa Karakaya, AA muhabirine, bir süre önce derenin kırmızı renkte aktığını ileri sürerek, "Dere kenarına geldiğimizde yüzlerce balık ölüsü gördük. İrili ufaklı balıklar vardı. Ne zamandır buradalar bilmiyoruz." dedi. (AA)
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