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Kırklareli'nde iğrenç olay! Başhekim, doktora tecavüz etti: 'Uyandığımda başhekim çıplaktı'

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
16.09.2024 16:38
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde özel bir hastanede korkunç bir olay yaşandı. Sevgilisinden yeni ayrılan yabancı uyruklu Doktor E. V.’ye (35), Başhekimi Abdullah Çiftçi (49), aynı gün rahatlaması için hem iki hap verdi, hem de alkol için odasına çağırdı. Sersemleyerek baygınlık geçiren doktor, uyandığında başhekimin ve kendisinin çıplak olduğunu ve tecavüze uğradığını söyleyerek şikayette bulundu.

Kırklareli'nde iğrenç olay! Başhekim, doktora tecavüz etti: 'Uyandığımda başhekim çıplaktı'

2020 yılının Mayıs ayında Lüleburgaz'daki özel bir hastanede yaşanan olayda, görev yapan yabancı uyruklu kadın doktor E. V., başhekim Abdullah Çiftçi'nin cinsel saldırısına uğradı. Olayın yaşanmasının ardından ailesinin yaşadığı Edirne'ye giden Doktor V., psikolojik destek alarak polis merkezine gitti.

ALKOLLE BİRLİKTE İLAÇ VERDİ

Doktor E.V, polise verdiği ifadede sevgilisinden ayrıldıktan sonra başhekimin kendisine rahatlaması için bir ilaç verdiğini ve aynı gün acil serviste çalıştığı sırada yanına gelerek, aynı ilaçtan ikinci kez verdiğini belirtti. Başhekim Çiftçi'nin akşam alkol içmek için odasına davet ettiğini anlatan E.V, ısrarları üzerine bir bardak şarap içmesiyle, git gide kendini kötü hissetmeye başladığını ifade etti.

PERDEYİ ÇEKİP SEDYE ÜSTÜNDE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Halk TV'de yer alan habere göre, kendisini kötü hissettiğini belirten E. V, başhekimin odanın kapısını ve ışıklarını kapatıp, kendisine sedye üzerinde cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. E. V., uyandığında, tüm giysilerinin yerde olduğunu, başhekimin de çıplak olduğunu gördüğünü belirtti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Abdullah Çiftçi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 19 Haziran 2020'de tutuklandı. Yargılama sürdüğü esnada Başhekim Çiftçi, tahliye edildi.

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BAŞHEKİME 'NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI' SUÇUNDAN 15 YIL CEZA

Suçlanan Abdullah Çiftçi ise, E. V. ile yaşadıkları cinsel birlikteliğin, bu kişinin rızası ile olduğunu vurguladı. Kırklareli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde baktığı davada, Çiftçi’ye E. V.’ye 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapis cezası kararı verdi.

YARGITAY İSTİNAF KARARINI BOZDU

İstinaf Mahkemesi’ne giden dosyada yerel mahkeme kararını bozarak, Dr. Çiftçi için tahliye kararı verdi. İstinaf Mahkemesi kararı bu kez Yargıtay’a taşıyarak 9. Ceza Dairesi, bu kez İstinaf’ın kararını bozdu. Bozma sonrası dosya bir kez daha İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gelerek 25. Ceza Dairesi’nde görüldü. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay’ın bozma kararına uydu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Daire bugün görülen duruşmada, 15 yıl hapis cezası verilen Dr. Çiftçi için tutuklama kararı verdi. Duruşmada olduğu öğrenilen Çiftçi’nin cezaevine gönderildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Doktor Kırklareli Lüleburgaz cinsel saldırı
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