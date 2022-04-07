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  4. Kırklareli'nde feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Kırklareli'nde feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

07.04.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde meydana gelen kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Vize ilçesinde, yolcu otobüsünün sürüklediği otomobil, yol kenarından yürüyen Birol Yaşar'a çarptı. Otomobil sürücüsü S.E. ile Yaşar'ın yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansırken, otobüs şoförü A.Y. gözaltına alındı.

Kırklareli'nde feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Kırklareli'ndeki korkunç kaza, Vize Otogarı'nda meydana geldi. A.Y., kullandığı yolcu otobüsüyle dar sokakta önünde giden S.E. yönetimindeki otomobile çarparak, metrelerce sürükledi.

YOL KENARINDAKİ YAYAYA ÇARPTI

Sürüklenen otomobil, yol kenarında yürüyen Birol Yaşar'a çarptı. Otobüs sürücüsü durmayıp, yola devam etti. Kazada otomobil sürücüsü S.E. ile Birol Yaşar yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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KAZA ANI KAMERADA

Yaralılardan Birol Yaşar, müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansırken, gözaltına alınan otobüs sürücüsü A.Y.'nin işlemleri devam ediyor.
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OTOMATİK VİTES TAKILI KALMIŞ

Otobüsün otomatik vitesinin takılı kalması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırklareli
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