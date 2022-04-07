Kırklareli'nde feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Kırklareli'ndeki korkunç kaza, Vize Otogarı'nda meydana geldi. A.Y., kullandığı yolcu otobüsüyle dar sokakta önünde giden S.E. yönetimindeki otomobile çarparak, metrelerce sürükledi.

YOL KENARINDAKİ YAYAYA ÇARPTI

Sürüklenen otomobil, yol kenarında yürüyen Birol Yaşar'a çarptı. Otobüs sürücüsü durmayıp, yola devam etti. Kazada otomobil sürücüsü S.E. ile Birol Yaşar yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaralılardan Birol Yaşar, müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansırken, gözaltına alınan otobüs sürücüsü A.Y.'nin işlemleri devam ediyor.



OTOMATİK VİTES TAKILI KALMIŞ

Otobüsün otomatik vitesinin takılı kalması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

